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Mevsimlik işçilere yardım

- Beşir Derneği Düzce Şubesi tarafından fındık hasadı için kente gelen mevsimlik işçilere gıda yardımı yapıldı

Mevsimlik işçilere yardım

DÜZCE (AA) - Beşir Derneği Düzce Şubesi, fındık hasadı için kente gelen mevsimlik işçilere gıda yardımında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde fındık hasadı için kente gelen ve 25 çadırda kalan 100 kişiye yardımda bulunan dernek üyeleri, çocuklara da çikolata ve dondurma dağıttı.

Derneğin Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu Ertuğrul Baygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak mevsimlik işçilere yardımda bulunduklarını söyledi.

Baygın, yardımlaşmanın her mevsim devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere Karadeniz Bölgesi'nde başlayan fındık hasadı ile mevsimlik işçilerimiz de bölgeye geldi. Dernek olarak belirlediğimiz alanlarda kalan kardeşlerimize gıda yardımında bulunduk. 25 aileye yardımda bulunduk. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz ile yardımsever vatandaşlar arasında köprü oluyoruz. Bugün ve hergün Türkiye genelinde bulunan 258 noktadaki temsilciliklerimizle hayırseverlerin gönderdikleri gıda paketlerini, yardıma muhtaç kişilere ve ailelere ulaştırıyoruz."

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Beşir DerneğiDüzceMevsimlik İşçilerYardım
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