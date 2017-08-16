Mevsimlik işçilerin çileli mesaisi

ZONGULDAK (AA) - Doğu ve Güney Doğu illerinden gelen, aralarında Suriyeli ailelerin de bulunduğu mevsimlik fındık işçileri, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde zor şartlar altında ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileler ile Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık toplamak için gelen vatandaşlar, ilçeye bağlı Aşağıdağ köyünde kurdukları çadırlarda aileleriyle kalıyor.

Bir süre önce konakladıkları bölgelerde su sıkıntısı çeken mevsimlik fındık işçilerinin sorunları, Alaplı Belediyesi tarafından yerleştirilen içme su tankerleriyle çözüldü.

İtfaiye ekipleri, her gün konaklama bölgelerine itfaiye araçlarıyla yaklaşık 100 ton su taşıyor.

Şanlıurfa'dan işçi olarak gelen Ömer Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla oranla bu yıl ilçede fındığın daha fazla olduğunu ve yaklaşık 150 kişiyle Aşağıdağ köyüne geldiklerini söyledi.

İlçeye geldikleri ilk günlerde içme suyu sıkıntısı çektiklerini anlatan Balta, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 aydır gurbette ekmek parası peşindeyiz. Türkiye'nin dört bir tarafına işçi olarak gidiyoruz. Ağustos ayında da Alaplı'ya fındık toplamaya geliyoruz. Konaklama bölgelerinde sıkıntılar çekiyoruz. Özelikle içme suyu sıkıntımız vardı. Burada çamurlu su içiyorduk. Allah razı olsun Alaplı Belediyesi bize her gün temiz su içiriyor. Bizimle ilgileniyorlar."

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın da her dönem olduğu gibi bu dönem de mevsimlik fındık işçilerinin ekmek parası kazanmak için ilçeye geldiğini belirterek, "Çadırlarda kalan işçilerimizin içme suyu sorunu vardı. Bizden su talebinde bulundular. Belediye başkanımızın talimatıyla konaklama alanına 2 büyük su tankeri kurduk. Sürekli rutin olarak kontrol ediyoruz. Belediyemize ait temiz şebeke suyundan bu depoları her gün dolduruyoruz. Tek isteğimiz buradaki küçük çocukların ve ailelerin mağdur olmaması." dedi.



