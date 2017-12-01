Mevsimlik işçilerin çocukları eğitim, sanat ve spora yönlendirilecek

ORDU (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim, sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilerek fındık bahçesinde çalışmaları engellenecek.

Kentte faaliyet gösteren Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince hazırlanan "Mevsimlik tarım işçisi aile çocuklarının, eğitim, sanat ve spor desteği ile milli ve manevi değerlerini güçlendirme" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Öğretmenevi'ndeki programda yaptığı konuşmada, mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin önlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, çocuk işçiliğinin fındıkta önlenmesine ilişkin yürüttüğü projeye kaymakamlığın da destek verdiğini anlatan Erten, "Bu proje bu çalışmalara önemli katkılar sağlayacak bir proje. Güzel bir şekilde icra edilmesi özellikle fındık hasat sezonundaki çalışmalarımızı kolaylaştıracaktır." dedi.

Erten, bu konudaki çalışmalara her sene daha da üstüne konarak katkı sağlandığını ve iyi noktalara gelindiğini, bundan sonra da bu tür projelerin devam etmesini diledi.

Karadeniz Bölgesi için fındığın önemli bir ürün olduğuna işaret eden Erten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındık fiyatlarının uluslararası piyasalardaki durumu da belli. Bu sıkıntılı durumu çocuk işçilerinin fındık hasadında çalıştırılmasıyla daha da aşağı çekme yönünde çabalar var. Biz de bu konuda eğitim, sağlık, sportif imkanlarını sağlayarak çocuklarımızı fındık bahçelerinden alıyoruz. Bu çocuklarımız değişik illerde, değişik tarımsal faaliyetlerde bulunup geliyorlar. Bu eksik kalan eğitimleri de bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Bu proje de bu faaliyet ve çabalara katkı sağlayacaktır."

Dernek Başkanı Belgin Dede ise toplumda dezavantajlı durumda olan bireylere eğitim, kültür, sanat, spor alanında her türlü desteği sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Derneğin 2014'te 12 öğretmenin bir araya gelmesiyle kurulduğunu aktaran Dede, "Toplumumuzda en dezavantajlı grup olan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarıyla ilgilendik. O yüzden çalışmalarımızın odağına bu ailelerimizde çocuklarımızı ve kadınlarımızı koyduk. Çalışmalarımızı da bu yönde yaptık." diye konuştu.

Proje koordinatörü Ömer Dede ile derneğin başkan yardımcısı Onur Torun da proje hakkında sunum yaptı.