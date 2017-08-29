Mevsimlik işçilerin çocukları sinemayla tanıştı

DÜZCE (AA) - Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin çocukları sinemayla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün yürüttüğü "Tarımda Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Model Çalışması" projesi kapsamında Çilimli Anaokulu’nda eğitim alan çocuklar hayatlarında ilk kez sinemaya gitmenin heyecanını yaşadı.

Aileleri tarlada çalışan çocuklar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün desteğiyle şehir merkezindeki alışveriş merkezine gitti.

İlk defa bir sinema salonu gören çocukların film izleyecekleri için duydukları mutluluk yüzlerinde tebessüm oluşturdu.