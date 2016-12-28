Mevsimlik Suriyeli işçilere sağlık hizmeti

İZMİR (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve hayatlarını devam ettirmek için mevsimlik tarım işçiliği yapan Suriyelilere yönelik İzmir'de sağlık taraması gerçekleştiriliyor.

Torbalı ilçesinde kurdukları derme çatma çadırlarda yaşayan ve birinci derece sağlık hizmetlerine ulaşamayan Suriyeliler, Yeryüzü Doktorları Derneği, Avrupa Birliği Fonu ve İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "İzmir-İstanbul Mülteci Sağlık Projesi" kapsamında taramadan geçiriliyor, hasta olanlara müdahale ediliyor.

Projenin Saha Sorumlusu Caner Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torbalı ilçesindeki Suriyelilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek bölgeye gelen Suriyeli mevsimlik işçileri tespit ettiklerini ve halk sağlığı çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

- Çocuklar ve hamileler aşılanıyor

Bünyelerinde bulunan doktor, hemşire, ebe, psikolog ve yardımcı sağlık çalışanlarıyla bölgeye giderek mobil klinik kurduklarını aktaran Nazlı, şöyle devam etti:

"Suriyeli göçmenlerin öncelikle tespitini yapıyoruz, sonrasında ihtiyaçlarını sıkıntılarını tespit ederek tercümanlarımız eşliğinde ilgili sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Aşı ve benzeri ihtiyaçlarını da Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle paylaşıyoruz. Onlar buraya aşı ekibini yolluyorlar, burada koordineli bir şekilde çocukların ve hamilelerin aşılanması gerçekleşiyor."

Nazlı, sosyal çalışmacıların bölgedeki çocuklarla ilgilendiğini, onlarla çeşitli oyunlar oynadığını ifade ederek yaptıkları bütün sağlık çalışmalarını kayıt altına aldıklarını ve bunları Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileriyle anında paylaştıklarını söyledi.

Suriyeli mevsimlik işçilerle iletişim kurabilecekleri bilgileri de aldıklarını, bu sayede onların başka bölgelere de gitseler takip edebileceklerini dile getiren Nazlı, psikososyal destek merkezinde psikolog eşliğinde kentteki Suriyelilere hizmet verdiklerini anlattı.

- "Bulaşıcı ve salgın hastalıkları tespit etmeye çalışıyoruz"

Mobil klinikte görev yapan Doktor Neşe Kop, birinci derece sağlık hizmetine ulaşamayan Suriyeli mevsimlik tarım işçilerine sağlık hizmeti vermeyi amaçladıklarına işaret etti.

Çalışmalarını Halk Sağlığı Müdürlüğünün kendilerine verdiği izin doğrultusunda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kop, şunları söyledi:

"Sadece takip çalışması yapıyoruz, büyüme gelişme takibi, aşılanmamış çocukların tespitini, bölgede bulunan gebe, yaşlı hasta ve kronik hastalığı bulunan ve ilaca ulaşamayan hastaların belirlenmesini sağlıyoruz. Bu belirlediğimiz hastaları Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirerek onların birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bölgede bulaşıcı ve salgın hastalığın olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğünün verdiği izin doğrultusunda salgın hastalık tespit edersek uyuz, bit gibi onlarla ilgili şampuan veriyoruz."

- Suriyeli doktor da ekipte

Suriyeli Doktor Mohamad Afsan ise 3 yıldır Türkiye'de olduğunu, mobil klinikte çalışarak insani bir iş yaptıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Çocukların büyüme ve gelişimlerini takip ettiklerini aktaran Afsan, "Bizim mağdur insanlarımıza yardım ediyorum, onların bu durumunu görünce çok üzülüyorum. Çadır altında zor şartlarda yaşıyorlar" dedi.

Çadırda kalan Suriyeli Sabah Hamet de 9 çocuğuyla Haseki'den Türkiye'ye geldiklerini ve tarlalarda çalışarak hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını anlattı. Türkiye'nin kendilerine kucak açmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Hamet, sağlık çalışmalarından memnun olduklarını kaydetti.



