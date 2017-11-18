"Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenliği" çalıştayı

ŞANLIURFA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Mevsimlik tarım işçilerinin haklarını kullanarak çalıştıkları süre için sigortalarını yaptırmaları gerekiyor." dedi.

Bağlı, Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen "Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenliği" çalıştayında yaptığı konuşmada, tarım alanında kayıt dışı istihdam incelendiğinde mevsimlik tarım işçilerinin durumlarının en büyük sorun olarak ortaya çıktığını söyledi.

Şanlıurfa'nın geçmiş yıllarda mevsimlik tarım işçisi veren il konumundayken GAP ile birlikte mevsimlik işçi alan bir kent durumuna geldiğini belirten Bağlı, bu işçilerin sorunlarının çözümü için çaba harcadıklarını ifade etti.

Mevsimlik tarım işçilerinin yasal haklarını tam olarak bilmediklerini dile getiren Bağlı, işçilere bunu anlatmak için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Bağlı, şöyle devam etti:

"Bulundukları bölgedeki vali veya kaymakama bildirdiklerinde haklarından yararlanma imkanları bulunuyor. Bununla ilgili TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıldı. Tüm illerde valiliklerin koordinasyonunda bu konuyla ilgilenmemiz gerekiyor. Mevsimlik tarım işçilerinin haklarını kullanarak çalıştıkları süre için sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Bu süre içinde sigortanız varsa ve iş kazası geçirirseniz SGK size ciddi bir ödeme yapıyor. Kayıt dışı mevsimlik işçilerimizi kayıt içine almamız gerekiyor, bu onların geleceği için önemli."

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimine de değinen Bağlı, çocukların eğitimden mahrum kalmamaları gerektiğini vurguladı.

Bu konuda devletin ciddi yardımları olduğuna işaret eden Bağlı, "Çocukları eğitimden mahrum etmenin hiçbir mantıklı tarafı yok. Çünkü gittiğiniz her yerde oranın mülki amiri sizin çocuğunuzun eğitimini bir şekilde sağlar. Zaten çocuğu çalıştırmak da suçtur. Bu konuda devletin öğrenciler için verdiği yardımlardan faydalanabilirsiniz." diye konuştu.

Toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.