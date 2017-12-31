Meyve-sebze tozuyla dünyaya açıldılar

ISPARTA (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'da bir firma, üç yıl önce toz haline getirmeye başladığı 30'a yakın sebze ve meyveyi birçok ülkeye ihraç ediyor.

Sebze ve meyvelerin alıp seçme, doğrama ve yıkama işlemlerinden geçtikten sonra fırınlarda kurutup öğütme sistemiyle toz haline getiren firma, üreticiye kolaylığın yanı sıra ekonomik anlamda da katkı sağlıyor.

Isparta ve çevre illerden alınan sebze ve meyveler doğal ve katkısız şekilde toz haline getirilerek, 10'a yakın ülkeye ihracat ediliyor.

Pırasa, brokoli, sarımsak, soğan, havuç, domates, ıspanak, gül, portakal, limon, mandalina, çilek, elma gibi aralarında bulunduğu 30'a yakın sebze ve meyveyi toz haline getiren firma, ürün yelpazesini geliştirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Firma sahibi Mehmet Volkan Poyraz, AA muhabirine, kurutulmuş gıdaların ihracatını artırmak, sebze ve meyveden katma değeri yüksek ürünler elde edebilmek için çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Sebze ve meyve tozlarının doğallığının yanı sıra sağlıklı, ekonomik ve pratik olduğunu aktaran Poyraz, yazın kış, kışında yaz sebze ve meyveleri tüketebilme imkanı sağladıklarını vurguladı.

- "Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz"



Ürünlerin tüketiciye birçok faydasının olduğuna dikkati çeken Poyraz, şöyle devam etti:

"Ürünlerin nakliyesi ve saklaması çok kolay. Bir kasa domates bir kilograma düştüğünde çok küçük bir alanda saklanabiliyor. Bu ürünlerin besin ögeleri yüzde 90-95 civarında. İçerisindeki protein, lif ve minarelerle vitaminler çok daha yüksek miktarlara çıkıyor. Biz başlangıçta bu ürünleri 20-25 kilogramlık paketler halinde üretiyorduk. Ev kullanıcısı için küçük tek kullanımlık paketler, ağzı kitlenebilir ve sonrasında yeniden kullanılabilir paketleri de geliştirdik. Bunun için akıllı stant yaptık. Kullanıcı burada ürününü alsın, okutsun, nerede kullanabilir, nasıl kullanabilir, kendi telefonundan hazırladığımız tariflere girsin. Buna göre çalışmalarımız da devam ediyor. Yatırımlarımızı bu iş için ayırdık."

Poyraz, çalışmayı kısa sürede hayata geçirmelerine rağmen farklı ülkelere ihracat yaptıklarını belirterek, "Ürünlerimizin Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracatını gerçekleştiriyoruz. Amerika, Almanya ve İngiltere'de raflarda ürünlerimiz satılıyor. Şu an 10'a yakın ülkeye ihracatımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Kurutup toz haline getirmenin ekonomik avantajı var"

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özçelik ise son dönemlerde sebze ve meyve kurutmalarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Gıdayı kurutup toz haline getirmenin son yıllarda sanayiye girdiğine işaret eden Özçelik, şunları kaydetti:

"İhtiyaç fazlası ürünlerin bu şekilde sanayide üretilerek, piyasaya sunulması önemli. Kurutup toz haline getirmenin ekonomik avantajı var. Raf ömrü daha uzun olur. Nakliyede hacmi azaldığı ve raf ömrü uzun olduğu için daha kolaylıkla iletilebilir. Sağlık açısından önemi var. Sağlıklı üretilebiliyorsa, bu fonksiyonel gıda durumuna getirilebilir. Kurutma ve toz haline getirme fonksiyonel gıda üretiminin önünü açacaktır. Piyasanın ihtiyacından fazla olan ürünleri değerlendirerek çiftçiye, imalatçıya, tüketiciye, arz edilmiş olacaktır."











