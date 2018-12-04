Meyve ve sebzeler

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından termal suyun geri dönüşümle kullanılması için kurulan kurutma tesisinde mevsimine göre birçok çeşit meyve ve sebze kurutularak piyasaya sunuluyor.

Geçen ay "Sanjet Kuru Gıda" adıyla seri üretime başlanan, elmadan portakala birçok ürünün kurutularak iç piyasaya sunulduğu tesisten, ilerleyen dönemde ihracat yapılması planlanıyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine, ilçenin yüzde 85'ini jeotermal enerjiyle ısıttıklarını söyledi.

Bölgedeki birçok serada Sandıklı Belediyesi Sanjet AŞ olarak verdikleri jeotermal suyun kullanıldığını belirten Çöl, "Bu çalışmanın sonucunda, ikinci defa kullandığımız suyu biz üçüncü ve dördüncü defa daha kullanabilmek için proje arayışında olduk." dedi.

- "100'ün üzerinde çeşit ürünü kurutup, ihracat yapmayı hedefliyoruz"



Yaptıkları araştırmalar neticesinde, termal su ile meyve ve sebze kurutma ünitelerini kurmaya karar verdiklerini anlatan Çöl, şöyle devam etti:

"Bu konuda gidip örnekleri yerinde gördük, inceledik. Akabinde çalışmalarımızı başlattık. Sonuçta böyle bir tesisi ilçemize kazandırdık. Burası meyve ve sebzelerin en organik şekilde kurutulduğu bir tesis. Meyve veya sebzeyi su oranına göre 2 saat ila 8 saat arasında kurutabiliyoruz. Bunların paketlemesini yapıyoruz. Şu an bütün ürünlerle ilgili Ar-Ge çalışması yürütüyoruz. 100'ün üzerinde çeşit ürünü kurutup, ihracat yapmayı hedefliyoruz. Kurutma tesisimizde çiftçimize alım garantili ürünler ektirip, onları desteleyeceğiz. Çiftçilerden mevsimine göre organik meyve alacağız. Böylece tarımı ve üretimi destekleyen projemiz hayata geçmiş oldu."

- "Örnek çalışma yaptık"

Çöl, ilçeye önemli bir yatırımı kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanılmaz derecede talepler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Üreticiye destek olduğumuzu düşünüyoruz. Çok farklı ürünlerin kurutulmuşunu bizden talep ediyorlar. Ispanak, sarımsak, soğan ve çilek gibi birçok ürünün siparişi geliyor. Belediye olarak, Sandıklı'nın muhteşem termal sularından faydalanarak ürünlerin nasıl kurutulabileceği konusunda bir örnek çalışma yaptık. Bu çalışmamızı da gerçekten ileri noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz."

Birçok yatırımcının kendilerini ziyaret ederek, tesisi incelediklerini ve destek istediklerini ifade eden Çöl, şunları kaydetti:

"Tüm yatırımcılara, iş kurmak isteyen hemşehrilerimize imkan sağlamış oluyoruz. Bundan sonraki süreçte Sandıklı'nın jeotermal serada olduğu gibi kurutulmuş gıdada da bir marka şehir olacağına inanıyorum. Şu anda mevsimine göre bütün ürünlerin, meyve ve sebzelerin kurutmasını Ar-Ge çalışmaları kapsamında yapıyoruz. Özellikle elmada muhteşem bir geri dönüş var. Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Şu anda ayva, mandalina, portakal, çilek, biber ve Sandıklı'nın meşhur ekşili kabağını, her ürünü kurutabiliyoruz."

- "Afyon Kocatepe Üniversitesi ile temas halindeyiz"



Kuruttukları ürünlerin şimdilik yurt içine satışını yaptıklarını aktaran Çöl, şöyle konuştu:

"Amacımız şu anda bütün ürünlerin Ar-Ge çalışmasını yaparak, en yüksek faydayı hangi üründe sağlayabileceğimizi tespit etmek. Afyon Kocatepe Üniversitesi ile temas halindeyiz. Sayın Rektörümüz de bize gıda üzerine eğitim veriyor. Ar-Ge çalışmalarını beraber yürüteceğiz."



