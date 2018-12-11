TAŞKENT (AA) - Özbekistan, Rusya, Kazakistan, Afganistan ve Pakistan "Mezar-i Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolunun inşası için ortak çalışma grubu ve mali konsorsiyum oluşturacak.



Özbekistan Devlet Demir Yolları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan, Rusya, Kazakistan, Afganistan ve Pakistan'ın demir yolları idareleri yetkilileri Taşkent'te bir araya gelerek, "Mezar-i Şerif-Kabil-Peşaver" yeni demir yolu inşaatı meselelerini ele aldı. Toplantıda, söz konusu yeni demir yolu inşaatı için taraflar arasında ortak çalışma grubu ve mali konsorsiyumun oluşturulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Açıklamaya göre, Avrupa, Rusya, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerini bağlayacak "Mezar-i Şerif -Peşaver" yeni demir yolu, bölgesel ticareti genişleterek ülkeler arasında iş birliğini artıracak ve bölge ülkeleri ile Afganistan'ın kalkınmasına bir dürtü olacak.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Aralık 2017'de Taşkent'e yaptığı ziyaret sırasında, Özbekistan ve Afganistan arasında uzunluğu 760 kilometre olan "Mezar-i Şerif-Şıbırgan-Maymana-Herat" demir yolunun inşası konusunda bir anlaşma imzalanmıştı. Özbekistan, daha önce Afganistan'da "Hayratan-Mezar-i Şerif" demir yolunu inşa etmişti.