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Mezardan çıkartılan cenaze yeniden toprağa verildi

- Adana'nın Kozan ilçesinde karışıklık sonucu yanlışlıkla toprağa verildiği anlaşılınca mezardan çıkartılan kadının cenazesi, bugün yeniden defnedildi

Mezardan çıkartılan cenaze yeniden toprağa verildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde dün karışıklık sonucu yanlışlıkla defnedildiği anlaşılınca mezardan çıkartılan kadının cenazesi, bugün yeniden toprağa verildi.

Dün Kozan Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Mezyune Çiftçioğlu'nun yakınlarına yanlışlıkla cenazesi teslim edilen ve İdem Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildikten sonra karışıklık fark edilince mezardan çıkartılarak yeniden hastane morguna getirilen Hamide Esenboğa'nın (95) cenazesi bugün yakınlarınca teslim alındı.

Ailesi cenazeyi götürdükleri Çanaklı Mahallesi Mezarlığı'nda defnetti.

Öte yandan, Mezyune Çiftçioğlu'nun cenazesi de İdem Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün, hayatını kaybeden kadının cenazesini defnetmek isteyen yakınları, hastanedeki karışılıklık nedeniyle farklı kişinin naaşını defnetmişti. Karışıklık anlaşılınca kadının cenazesi mezardan çıkartılarak tekrar hastane morguna konmuştu.

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