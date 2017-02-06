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Mezarlıktan 'cephanelik' çıktı

Mardin'de PKK'lı teröristlerce Suriye sınırına yakın mezarlıkta saklanan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mezarlıktan 'cephanelik' çıktı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesindeki mezarlıkta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin çalışmaları neticesinde Nusaybin Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince Hacılar Mezarlığı'nda arama yapıldı.

Aramada 21 roket başlığı, 2'si gece görüş özellikli 4 dürbün, patlayıcı düzeneklerinde kullanılan malzemeler, 3 kısa menzilli el telsizi ile keskin nişancı tüfeği, biksi, 6 kalaşnikof, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mermi ve örgütsel döküman ele geçirildi.

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