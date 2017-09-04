Mezbahada başına

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde, mezbahada kurban kesimi sırasında başına kanca düşen iş adamı ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zile-Turhal karayolunda faaliyet gösteren mezbahada kurban kesimi sırasında kopan yaklaşık 8 kilogramlık kanca, işletme sahiplerinden 38 yaşındaki iş adamı Cevdet Akçay'ın başına düştü.
Ağır yaralanan Akçay, ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Akçay, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Zile Güreş Ağası da olan Akçay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.