Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic Cluj Napoca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

Mezbahada başına "kanca" düşen iş adamı yaralandı

- Tokat'ın Zile ilçesinde mezbahada kurban kesimi sırasında kopan kancanın başına düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Mezbahada başına

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde, mezbahada kurban kesimi sırasında başına kanca düşen iş adamı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zile-Turhal karayolunda faaliyet gösteren mezbahada kurban kesimi sırasında kopan yaklaşık 8 kilogramlık kanca, işletme sahiplerinden 38 yaşındaki iş adamı Cevdet Akçay'ın başına düştü.

Ağır yaralanan Akçay, ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Akçay, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Zile Güreş Ağası da olan Akçay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KANCAKurban KesimiMezbahaTokatZile
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5