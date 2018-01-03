Mezrada ev konforunda eğitim

BATMAN (AA) - METİN ÖZMEN - Batman'ın Kozluk ilçesinin Gürpınar köyüne bağlı Ulucanlar mezrasında öğrenciler ev konforuna kavuşturulan zemini halıyla kaplı okulda eğitim görüyor.

Kozluk ilçesinin Gürpınar köyüne bağlı Ulucanlar mezrasında 40 öğrencinin eğitim gördüğü Ulucanlar İlkokulu'nda öğretmenler tüm sınıflara halı döşedi, sınıfları ve okulu süsleyerek okulu ev ortamına dönüştürdü.

Tüm öğrenciler okula girişte ayakkabılarını çıkararak öğretmenlerin aldığı terlikleri giyip sınıflara giriyor ve evi aratmayacak ortamda eğitim görüyor.

Uygulamadan çok memnun olduklarını belirten öğrenci velileri, öğrencilerin artık devamlı okulda kalmak istediğini, okuldan eve götürmekte zorlandıklarını kaydetti.

Okul Müdürü Çiğdem Kızmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmalarla öğrencinin kendisini ev ortamındaymış gibi hissederek eğitim görmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Okulun her yerini halıyla döşediklerini, bütün çocuklara halı terliği alarak ayaklarının üşümemesini sağladıklarını anlatan Kızmaz, "Lavabolarımıza ayrıca terlik koyduk. Çocuklarımızın ellerini kurutması için havlu bile bıraktık." dedi.

- "Öğrenciler daha mutlu okula geliyor"

Okulu çocuklara sevdirmek için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını dile getiren Kızmaz, verdikleri eğitimin verimi ve kalitesini daha çok artırma gayretiyle bu çalışmaları uyguladıklarını bildirdi.

Öğrencilere sıcak bir eğitim yuvası oluşturarak köy okullarının eğitim seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Kızmaz, şöyle konuştu:

"Çalışmayla, öğrenciler okula daha mutlu, öğrenmeye daha istekli ve heyecanlı gelmeye başladı. Sıcak ve umut dolu yüreklerine bir kar tanesini dokundurup okumaya hevesli ve geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmeyi arzuladık. Velilerimizin bu çalışmamızdan sonra bize olan destekleri ve güvenleri arttı. Eğitim konusunda bize her zaman destek olacaklarını belirttiler. Velilerimizin çocuklarının eğitimine daha çok önem verdiğini gözlemledik. Özellikle velilerimizin okula bakışının değişmesi bizi çok mutlu etti. Üşüyen bir çocuğun yüreğini ancak bir eğitimci ısıtabilir, bir eğitimcinin de en büyük mutluluğu bu olmalı."

- Yaşadığı zorlukları, öğrencilerinin yaşamasını istemedi

Öğretmenlerden Rehşan Arslan da okuduğu ilkokulda şu an öğretmenlik yaptığını vurgulayarak, köyde okumanın zorluklarını yaşadığı için öğrencilerinin de aynı sıkıntıları yaşamamaları için öğretmen arkadaşlarıyla ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

Okulun tek eksiğinin kütüphane olduğunu, eğitim gönüllülerinden kitap desteğinde bulunmalarını isteyen Arslan, eğitimin daha güzel ve akıcı olması için kitaplara ihtiyaçları olduğunu, bu konuda destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Velilerden Fehim Arslan ise öğrencilerin eve gelmek istemediğini, sınıfların aile ortamını aratmayacak güzellikte olduğunu anlatarak, öğretmenlerin, öğrencilerin sıcak ve rahat bir ortamda eğitim görmesi için gerekli olan çalışmayı yaptığını dile getirdi.

- "Okul, evimiz gibi oldu"



Öğrencilerden Zehra Bilgin ise öğretmenlerine teşekkür ederek, "Ayaklarımız kışın çok üşüyordu. Artık üşümüyor. Çok mutluyuz, öğretmenlerimizin sayesinde okul, evimiz gibi oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sümeyye Arslan da "Öğretmenlerimiz bizim için halılar serdi. çok mutluyuz. Ev ortamını aratmayacak şekilde okulumuzu süslediler. Aynı evimiz gibi. Çok temiz ve sıcak bir ortam var. Biz de öğretmenlerimizin emeğini boşa çıkarmayacağız. Derslerimize çok iyi çalışacağız, öğretmenlerimizi dinleyeceğiz." dedi.



