Mezun olduğu engelliler okuluna müdür oldu

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gaziantep'te görme engelli Mehmet Yıldız, ilk ve orta öğrenimini tamamladığı okula 13 yıl sonra müdür olarak tayin edildi.

Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren 16 okul içerisinde tek görme engelli müdür olduğunu belirten Yıldız, öğrencilerine model olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıldız, ilkokul birinci sınıfı Kahramanmaraş'ta okuduktan sonra 2. sınıfta GAP Görme Engelliler İlkokuluna kayıt yaptırdı.

Sınava girerek 2. sınıfı okumadan 3. sınıfa geçen Mehmet Yıldız, ilkokulu ve ortaokulu burada tamamladı. 1994 yılında mezun olduktan sonra İzmir Buca Lisesinde devlet parasız yatılı öğrenim gören, ardından üniversite sınavına girerek Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümününden 2001 yılında mezun olan Yıldız, çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra GAP Görme Engelliler Ortaokuluna müdür olarak atandı.

13 yıl önce öğrencisi olduğu okulda müdür olarak görev yapan Yıldız, AA muhabirine, gözlerinin doğduğu yıllarda az da olsa gördüğünü, glokom (göz tansiyonu) nedeniyle 2,5 yaşında arka arkaya iki ameliyat geçirdiğini ve ardından görme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.

Buna rağmen eğitim yaşamından kopmadığını, azmederek üniversiteye bile yerleştiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"2001 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyorum. Çeşitli okullarda rehber öğretmenlik, psikolojik danışmanlık yaptım. Üç ayı aşkın süredir GAP Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü olarak görev yapıyorum. Buradan mezun olup yıllar sonra müdür olarak gelmek açıkçası beni duygulandırdı. Öğrencilik yıllarında yaşadıklarım aklıma geldi. Yıllar sonra buraya müdür olacağımı söyleselerdi inanır mıydım, bilmiyorum ama çok ilginç. Hala da o farklı duyguyu yaşıyorum."

- Öğrencilerin halinden en iyi o anlıyor

Engellinin halinden en iyi engellinin anlayabildiğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Bunu bizzat yaşadığınız için bir görme engellinin neler yaşadığını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Öğrencilik yıllarımda benim yaşadıklarımla şu anki öğrencilerimin yaşadıkları aşağı yukarı aynı. Belki şartlar itibariyle şu anda imkanlar daha güzel."

Ailesinin ve toplumun engellilerin halinden iyi anlaması gerektiğine işaret eden Yıldız, bir takım önyargıların hala kırılamadığını anlattı.

Buna karşılık önemli farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü ve devletin engelliler adına çok ciddi adımlar attığını dile getiren Mehmet Yıldız, engellilerin ihtiyaç duyduğu yardımcı araç ve gereçle imkanların sağlıklı bir bireyle kıyaslanamayacak kadar az olduğuna değindi.

- "Öğrencilerime model oldum"

Engellilerin eğitimi, bakımı, rehabilitasyonu, istihdamı ve iş toplum hayatına uyumunun önündeki engellerin aşılması halinde sağlıklı bireylerden çok daha büyük işler başarabileceklerini aktaran Yıldız, "Öğrencilerime müdür olarak çok ciddi anlamda model olduğumu görüyorum, bunu hissediyorum. Velilerden ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler alıyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum." şeklinde konuştu.

Yıldız, yardımcı ders araç gereci konusunda sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek, "Bunları yurt dışından temin ettiğimiz için maliyet açısından bu konuda sorun yaşayabiliyoruz. Bunun ülkemizde üretilmesi ve geliştirilmesi en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.



