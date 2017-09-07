İSTANBUL (AA) - Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan pop-rock grubu MFÖ, hayranlarıyla buluştu.

"Red Bull Canlı Sahne" konser serisinin ilk etkinliği olarak sahne alan topluluk, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan yorumladı.

Mazhar Alanson, sahnede yaptığı konuşmada, konsere gelenlerle birlikte şarkıları söylemek istediklerini belirterek, "Biz şarkıları hep birlikte söylemeye alışığız. 'Sesim kötü. Yanımdaki ne der? Ayıp olur' demek yok. Avaz avaz bilenler şarkıları söyleyecekler. Biz de bundan çok mutlu olacağız." dedi.

İzleyenlerin yüzünde bir tebessüm gördüğünü dile getiren Alanson, "Biz de sizlerin yaşındayken, hayatı çok özgür sanıyorduk. Çimen, özgürlük kokardı. Hayatın dikenli tellerinde ilerlerken anladık ki hayat o kadar da özgür değilmiş. Hayatta bazı şeyleri yapmak mecburenmiş." ifadelerini kullandı.

Mazeretim Var" isimli şarkıyla konsere başlayan MFÖ, bir saati aşkın süre kaldığı sahnede, aralarında "Güllerin İçinden", "Ah Bu Ben", "Sakın Gelme", "Sarı Laleler", "Mecburen", "Benim Hala Umudum Var", "Ali Desidero" ve "Arayıp Sormasan da" isimli şarkıların da bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Gruba sahnede, klavyede Turhan Yükseler, bas gitarda Baran Çak, bağlama ve darbukada Reha Koçer, davulda ise Cengiz Tuncer eşlik etti.

Konser serisi kapsamında her ay başka bir ünlü ismin ağırlanacağı etkinlik, www.redbull.com/canlisahne adresinden de canlı olarak müzikseverlerle buluştu.