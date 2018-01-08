MHP Genel Başkanı Bahçeli: (4)

ANKARA(AA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulacak hükümetle ilgili MHP'nin herhangi bir talebi olmayacağını belirterek, "MHP bu talebi yapanlara karşı da sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür." dedi.

Bahçeli, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile sohbet toplantısında bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun "Israrla 'Partilerin ne oy aldığı belli olsun' demeniz 'MHP yüzde 10 barajını aşamaz' iddiasına karşı bir meydan okuma mıdır?' Temel amaç o mudur?" sorusu üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'nin barajı aşma ya da aşamama gibi meselesi olmadığını, seçim barajı konusunun sadece MHP için değil, her parti için sıkıntı yarattığını belirterek, bununla ilgili geçmişte de sıkıntı yaşandığını anımsattı.

Bahçeli, "MHP bu sefer refah diyecek, dağ bayır dolaşacak, seçim sonuçları ortaya çıkacak, kendi oyunun ne olduğu belli değil. Ha bu belli olsun, bunda bir kötülük var mı? Bu belli olunca arkadaşlarımız diyecek ki 'Ben ittifakta şunu şöyle yaptım, şu kadar da oy aldım.' Kendi aralarında tartışacak 'Az mı aldım, çok mu aldım.' Ne olduğunu bilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Madem ki Türkiye'de partiler Hazine'den yardım alıyor, o zaman ittifak çalışmalarını sürdüren bir parti de aldığı oy oranı, Hazine'den yardım alacak oy oranına yaklaşmış ya da aşmış ise o da yardımını alsın." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Yani parti faaliyeti olarak sağdan soldan, sermayeye, holdinglere el açan bir parti olmasın. Bugüne kadar MHP holdinglerin kapısını çalmayan tek siyasi partidir, bundan sonra da böyle olacaktır. Öyleyse hakkını alman lazım, nereden alman lazım, idareden alacaksın. İttifak olacaksa bize düşen neyse onu alırız, yüzde 10 olur 12 olur yüzde bilmem ne olur ama tek başına seçime girdiğimizde de ne alırsak o olur."





- "İyiler onların olsun, halihazır bizim olsun"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İYİ Parti kurulduğunda partinizden sürekli istifa haberleri geliyordu fakat bu hafta sonu Sakarya'da 2 bin 500 kişi toplu bir törenle MHP'ye katıldı. Buradaki tablo da lehinize mi değişiyor." sorusuna karşılık, MHP üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını belirterek, MHP varoluş gayesini devam ettirdiği ve vizyonunu terk etmediği sürece küresel güçlerin, iç ve dış odakların buna devam edeceğini ifade etti.

Bahçeli, "Bu oyunlar geçmişte olmuştur, şimdi de olmaktadır, gelecekte de olacaktır. Eğer bir gün birileri MHP'yle uğraşmaktan, onun faaliyetini engellemekten vazgeçerse, bilin ki MHP'nin misyonu ve vizyonu, varoluş gayesi ortadan kalkmış, 87 tane sıradan partiden biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'yi engellemeye çalışanların bulunduğuna işaret eden Bahçeli, "MHP, inanan insanların partisidir, duyarlı bir partidir, bu partiyle kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Bazen de görmediğimiz bir şekilde Cenab-ı Allah bize bir iyilik yapar, İYİ Parti diye bir partiyi kurar, o partiyi bir sepetin içine doldurur, bir hanımefendinin de koluna takar 'Hadi güle güle' der, giden gider. İyiler onların olsun halihazır bizim olsun." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Bizim 'Yüzde 7 gibi bir oy oranı, ittifak içerisinde olsun, olmasın, değişsin, değişmesin' gibi bir kaygımız yok. MHP pazarda satılmaz, pazarlanamaz bir partidir. Bizim yüzde 7'yle, 3'le, 5'le, Hazine yardımıyla bir şeyimiz yok. Nitekim Genel Başkan Yardımcımız Mevlüt Karakaya Bey bir not verdi. 16 Nisan'daki anayasa değişikliği öncesi bu da yüzde 3'e düşmüş. Demek biraz daha düşse her şey beleş demektir, onun için canınızı sıkmayın." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İttifak görüşmelerinde, dışarıdan olacağı için, MHP'nin kabineye girme gibi bir şartı, talebi ya da isteği var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği anda, MHP kimin cumhurbaşkanı olması ile alakalı önceki sözlerinin arkasında durarak, eğer Recep Tayyip Erdoğan ya da herhangi birisi cumhurbaşkanı olduğunda, kuracağı hükümetin içerisinde 'Biz size şu kadar destek verdik, şu kadar şunu yaparız, bu kadar bakanlık isteriz, şöyle deriz' gibi bir ahlak dışı davranışın içinde olamaz, bu kadar net söylüyorum."

16 Nisan 2017'de halk oylaması ile kabul edilen anayasa değişikliğine göre cumhurbaşkanı seçilecek kişinin yürütmeyi de kendisinin kuracağını hatırlatan Bahçeli, "MHP, kendisine destek verdik diye ortaklık şeklinde ya da yanlış bir kavram olarak hala koalisyon devam edermiş gibi bir anlayışla sağdan soldan sarkmaları kabul etmez. Cumhurbaşkanı'na da bunu kabul etmemesini tavsiye ederim. Kendisi cumhurbaşkanı olacaksa, kuracağı hükümette de kendisinin istediği çalışma arkadaşlarının olmasında yarar vardır. MHP'nin hiçbir şart altında hükümetin oluşması sırasında bir talebi olmaz, bu talebi yapanlara karşı da çok sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür." diye konuştu.

(Sürecek)