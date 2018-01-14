MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhuriyet tarihinde üçüncü bir dönem başlayacak

OSMANİYE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Devlet Bahçeli Altgeçidi Temel Atma ve Masal Park Açılış Töreni"ne katıldı.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da FETÖ eliyle kanlı bir darbe girişimi yaşandığını hatırlattı.

O gece Türkiye'nin işgale açık hale getirilmeye çalışıldığının altını çizen Bahçeli, "Bizden istenen teslim olmamızdı, hayat ve tarihsel haklarımızdan vazgeçmemizdi. Parçalanmamız ve bin yıldır yurt edindiğimiz bu topraklardan çıkarılmamız planlanmıştı. Ne var ki aziz milletimiz bu zillete boyun eğmedi." dedi.

Milletin 15 Temmuz'da sergilediği milli birlik ve beraberlik şuurunun 7 Ağustos'taki Yenikapı toplantısıyla siyasi zemine kesin olarak taşındığını belirten Bahçeli, bu tarihten sonra Türkiye'de kimsenin menfi ve menfaate dayalı siyasi hesaplarla hareket etme lüksünün kalmadığını kaydetti.

"Bizim kaygımız ülkemizdir"

Bahçeli, 16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasıyla Türk milletinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ve teyit ettiğini hatırlatarak, bu çerçevede 2019 yılında yapılacak seçimlerde artık cumhuriyet tarihinde üçüncü bir dönemin başlayacağı aktardı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçişiyle birlikte kuruluş sürecini tamamlamıştır. 1946 yılından sonraki dönemdeyse demokrasisini darbelere rağmen olgunlaştırmış, gelişim sürecini perçinlemiş, gücünü pekiştirmiştir. 2019 yılından itibaren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iyice oturması, kurum ve kurallarıyla yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir. Derdimiz milletin huzuru, refahı, esenliği, Osmaniye'nin güvenliğidir. Arzumuz milletimizin beklentilerine cevap verebilmektir. Türkiye'ye bir daha 15 Temmuz ve benzeri hain girişimleri yaşatmayacak siyasi ve yönetim ortamını tesis ve temin etmek bizim şeref konumuzdur."

"İğrenç bir tezgah ve tertip devrededir"

Bölgenin ateş çemberine döndüğüne dikkati çeken Bahçeli, Suriye'de siyasi sürece geçiş çalışmalarının türlü oyunlarla engellenmeye çalışıldığını söyledi.

İdlib'in, çatışmaların yeniden alevlendiği bir yer haline geldiğini vurgulayan Bahçeli, "ABD tarafından binlerce tırlık silah gönderilen PKK terör örgütüne Suriye'nin kuzeyinde sözde ordu kurdurmaya yönelik iğrenç bir tezgah ve tertip devrededir. Bu hıyanet ve düşmanca emeller karşısında kenetlenmeyeceğiz de ne yapacağız? Tek vücut olmayacağız da müstevlileri mi güldüreceğiz?" diye konuştu.

"Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir"

Bahçeli, dört bir koldan Türkiye'ye yönelen tehditlerin artmaya devam ettiğini, güney sınırlarının baştan sona sorunlu bir hale geldiğini kaydetti.

"15 Temmuz'da FETÖ kanalıyla amaçlarına ulaşamayan Türkiye düşmanları, yarım kalan hesaplarını görmek için hala pusuda, hala kuytuda, hala kan nöbetindedir." ifadesini kullanan Bahçeli, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine 22 aylık bir süre varken Türkiye'nin şimdiden kendi bünyesinde iç siyasi tartışmalarla oyalanmak istendiğini söyledi.

Bahçeli, 15 Temmuz'da milletin sergilediği destansı duruşu yok sayıp FETÖ savunuculuğuna soyunanların yıkıma hizmet eden iş birlikçiler olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ'nün yanında hizalanmışlardır. Bu şer cephesinin oyununu bozmak için siyasi belirsizliklerin giderilmesi elzemdir. Bu amaçla 2019 yılında yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili tutumumuzu 8 Ocak tarihinde çok açık bir şekilde ifade ve ilan ettik. Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur. Yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimindeki ölçümüz Türkiye'nin birlik ve dirliğini korumak, beka ve istiklalini yaşatmaktır. Bu itibarla milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber hareket ederek cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Masal Park

Konuşmaların ardından, 100 milyon lira yatırımla 35 dönüm alan üzerine inşa edilen, içerisinde çeşitli oyun alanlarının bulunan, bölgenin ekonomisi ve turizmine katkı sağlaması hedeflenen Masal Park'ın açılışı ile Devlet Bahçeli Altgeçidi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Bahçeli, açılışını yaptığı parkı golf arabasıyla gezdi ve Belediye Başkanı Kadir Kara ile Outdoor Factory firmasının kurucu ortağı Toygar Yedigöz, tasarım yönetmeni Sinan Turaman, firma ortaklarından Tan Erim'den bilgi aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, park bünyesindeki akvaryum ve çeşitli eğlence alanlarını da inceledi.

Muhabir: İsmihan Özgüven-Bekir Ömer Fansa