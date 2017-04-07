MHP Genel Başkanı Bahçeli: Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır

AFYONKARAHİSAR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde, ay yıldızlı al bayrağın Türkiye'ye ve Türk milletine ait olduğunu söyledi.

Kerkük'teki bayrak krizine işaret eden Bahçeli, "Kerkük'te yaşanan, zorla, baskıyla, tehditle, cebirle asılan kirli bez parçası neyin nesidir. Barzani ve Talabani unsurları Kerkük'te ne haltlar karıştırmaktadır. Kerkük'ün sinir uçlarıyla oynanıyor, görüyoruz. Türkmenlerin hak ve tarihsel miraslarına kastediliyor, sıkılı yumruklarımızla izliyoruz." diye konuştu.

Kerkük'teki kamu binalarına sözde Kürdistan bayrağı asılması için karar alındığını anımsatan Bahçeli, Irak Meclisinin ise Kerkük'te tek bayrak asılmasına onay vererek, Bölgesel Yönetimin hesaplarını tümden boşa çıkardığını dile getirdi.

"Kerkük Türk’tür, Türkmen'dir"

"Afyonkarahisar neyse Kerkük de odur" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kerkük Türk’tür, Türkmen'dir. Bunu yok sayan kirli ve karanlık mihraklar yine kaybedecek, yine püskürtülecektir. Kerkük'ün statüsü ile oynamak yanan ateşe benzin dökmektir. Türk milleti tek yürek Kerkük'teki gelişmeleri takip etmektedir. Türkmenlere kan kusturanlara tahammül yoktur. Bez paçavralarını asmakla, referanduma gitmekle Kerkük'te fiili durum yaratmak isteyenlerin oyunları mutlaka bozulacaktır. Barzani dikkat etsin, aklını başına alsın, gayrimeşru dayatmalarından vazgeçsin. Şayet Türk milletinin ayranı kabarırsa, milli ruhta mahfuz halde duran taarruz ruhu açığa çıkarsa hayat ona zindan olacaktır."

Bahçeli, Afyonkarahisar'ın milletin bağımsızlık aşkını, mücadele ruhunu ve direniş gücünü temsil ettiğini vurgulayarak, "Dün müstevlileri kovaladık, gerekirse, yeri gelirse, can feda olsun, yurdumuza dadanan düşman ve iş birlikçilerini bir kez daha ezer, bir kez daha yeneriz. Afyonkarahisar buna hazır mı, bu inançta mı? O zaman Kerkük'te, Telafer'de, Musul'da, Tuzhurmatu'da zillet içinde faaliyet gösteren rezillere sabır bitmiş, artık şafak sökmüştür." ifadelerini kullandı.

"Emperyalizmin tekerine çomak sokulmuştur"

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk etabının tamamlandığını, Türkiye'nin doğru politika, isabetli strateji, yerinde harekatla önemli bir eşiği aştığını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda emperyalizmin tekerine çomak sokulmuştur. İnşa edilmek istenen terör koridoru perdelenmiş, kesilmiştir. Sınırlarımız güvenliğe alınmıştır. Terör örgütleri geniş bir alandan sökülüp atılmıştır. Cerablus'tan El Bab'a kadar Türkiye bölgeye mühür vurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerini kutluyorum, Mehmetçiğin alnından öpüyorum. Verdiğimiz 71 şehit, Türk milletinin şeref ve varlık haklarını müdafaa etmiştir. Vatan topraklarına sınır ötesinden ve mücavir alanlardan kaynaklanan saldırgan ve düşmanca müdahaleler engellenmiştir. Şüphesiz tehdit sönmemiştir. Tehlikeler geçmemiştir. Riskler gerilememiştir. Küresel güçlerin maşaları halen kan dökmektedir. 4 Nisan günü Gabar Dağı'nda 3 Mehmedimizi şehit eden, 5'ini de yaralayan hainler himaye altındadır. Nitekim DEAŞ, PYD-YPG, PKK hala faaldir. PKK-YPG'nin Suriye’de 100 bin kişilik ordu kurmak için mücadele verdiği dillerde, medyanın manşetlerindedir. Menbiç aklımızda, Rakka stratejik hedef kümesindedir ve böyle olmalıdır. Terörizmi kullanan şer güçler Musul'da, Sincar'da devriye gezmektedir. Türkiye'nin milli bekasına yönelik emeller de azalma yoktur. Tam tersine artış ve yükseliş söz konusudur."

"Esad’ın insanlık dışı saldırı ve katliamlarına verilen füzeli karşılık olumlu ve yerindedir"

Bahçeli, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sabaha karşı Doğu Akdeniz'den atılan 59 füzeyle Suriye’nin Şayrat Hava Üssü vurulmuştur. Masumlara alçakça saldıran, bebeklere zehirli gaz fırlatan Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır. İdlib’in Han Şeyhun ilçesine atılan kimyasal bombaları taşıyan uçak ve konuşlandıkları üs imha edilmiştir. Esad’ın insanlık dışı saldırı ve katliamlarına verilen füzeli karşılık olumlu ve yerindedir ve de Esad Suriye’nin geleceğinden sökülüp atılmalıdır. Türkiye adaletin yanında yer almalıdır. Türkiye sivil ve masum canlara kasteden katillerin tam karşı cephesinde durmalıdır. Zulümle adalet bir arada olmayacaktır. Zulmün olduğu yerde insanlık da bulunamayacaktır."

Muhabir: Abdullah Doğan,Canan Tükelay