MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da

MANİSA (AA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli, haklı ve meşru direniş ve duruşlarının bedeli olarak ihanetlerle karşılaştıklarını ifade ederek, "Yanlarına kendileri gibi Türkiye'nin ve milletimizin taşıdığı hassasiyetleri gözetmeyenleri alarak blok siyasetinde medet ummaya devam ediyorlar. Varsın onlar Türk milletine hasım çevrelerle kol kola girsinler, biz millet sevdalılarıyla hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçe girişinde süvariler tarafından karşılanan Bahçeli, Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban’ı makamında ziyaret etti.

Bahçeli, ziyaretin ardından Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, Alaşehir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Manisa ilçelerindeki program kapsamında 803 milyon liralık yatırımla hizmete açılan ya da temeli atılan 248 projenin hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, MHP'li belediyelerin yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade etti.

Bahçeli, Alaşehir'in mayasında vatan ve bayrak sevgisi bulunduğunu, ilçenin adını kahramanlık hikayeleriyle tarihe yazdırdığını kaydetti.

- Manisalı üzüm üreticisi



Alaşehir'in sorun ve beklentilerinin de farkında olduklarını dile getiren Bahçeli, bölge çiftçisinin üzüm hasadından beklediği karşılığı alamadığını ifade etti.

"Üzüm üreticisinin yaşadığı mağduriyet gözümüzden kaçmamıştır." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Bu sene kuru üzümün maliyeti çiftçilerimiz için ortalama 3 lira 75 kuruş seviyesinde gerçekleşmiştir. Hatta bu rakamın 4 lira seviyesini aştığına bizzat sizler şahitsiniz. Buna karşılık üzüm taban fiyatı 4 lira olarak açıklanmış ve üzüm üreticilerimiz alın terinin karşılığını alamamışlardır. Buradan ilan etmek isterim ki çalışmalarımız Meclis nezdinde büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda, girişimlerimiz sonuç vermiş; üzüm üreticilerimizin sorunlarını araştırmak üzere TBMM’de bir komisyon kurulmuştur." dedi.

Devlet Bahçeli, MHP'nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu, bu uğurda ne icap ediyorsa yapmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

- "Millet sevdalılarıyla yürümeye devam edeceğiz"

Bahçeli MHP'nin millet için hayırlı olanı istediğini belirterek, "Hep Allah'ın rızasını aradık, daima milletimiz için hayırlı olanı istedik. Önce ülkem ve milletim derken kuru sıkı atmadığımızı her fırsatta gösterdik. Kaos imalatçılarına, kargaşa tedarikçilerine karşı duruşumuzla da karanlık ellerin, hain heveslerin, melun hedeflerin tahrik, taciz ve ağır sataşmasına maruz kaldık. Ancak yılmadık, yıkılmadık, gevşemedik, taviz ve teslimiyete 'tamam' demedik. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Çünkü biz gözünü daldan budaktan esirgemeyen Türkiye sevdalılarıyız." diye konuştu.

Karanlık hesaplara geçit vermediklerini dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haklı ve meşru direniş ve duruşumuzun bedeli olarak ihanetlerle karşılaştık. Yaşanan bunca tehdit karşısında bir olmanın erdem ve önemine işaret ediyoruz ama bazıları hala siyasi çetele tutuyor, basit ve günübirlik arayışlardan çıkar umuyor. Bu gafiller Türkiye huzura ermeden, diğer hiçbir arzunun gerçekleşemeyeceğini belli ki balık kavağa çıkana kadar anlamayacaklar. Yanlarına kendileri gibi Türkiye'nin ve milletimizin taşıdığı hassasiyetleri gözetmeyenleri alarak blok siyasetinde medet ummaya devam ediyorlar. Varsın onlar Türk milletine hasım çevrelerle kol kola girsinler, biz millet sevdalılarıyla hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bahçeli, ilkelerinden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Böylesi bir alçalmayı ömürleri boyunca göremeyeceklerini Alaşehir'den tekraren ilan ve ifade ediyorum. NATO'nun özürle geçiştirilemeyecek provokasyonları, ABD'nin çirkin ve çirkef oyunları, küresel senaryoların şiddet ve şekaveti ne olursa olsun, Türkiye hiçbir zalime tamah etmeyecek, 'tamam' demeyecektir. Terör örgütleriyle düşüp kalkanlar, IŞİD'i imal edip bölgemize sevk edenler, PKK/PYD/YPG'yi silahlandıranlar, Türk ve Türkiye düşmanlarının ümidi olanlar bu kez de başaramayacak, bu defa da sonuç alamayacaklardır."

Türkiye'nin milli hassasiyetlerini kaşıyarak kanatanlar ile devletin egemenlik haklarını lekelemeye kalkışanların mahcup ve mağlup olacağını kaydeden Bahçeli, "PKK, FETÖ, IŞİD, PYD/YPG ve diğer insanlık düşmanı terör örgütleriyle Türk milletinden intikam almak için kuyruğa girenleri eninde sonunda mahvı perişan edeceğimize inanıyor, Alaşehir’de bu kararlılığı görüyorum. Türkiye payimal edilemeyecek, payidar kalacaktır. İblisin bile aklına gelmeyecek oyunlarla Türk milletini bölmeyi planlayanlar bunun hesabını muhakkak verecekler." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de konuşmasında hizmete açılan gençlik merkezi, kavşak düzenlemesi gibi projelerin hayırlı olmasını diledi.

Tören sonunda, 172 milyon lira maliyetindeki 53 projenin açılışı ve temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi.