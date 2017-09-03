Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape bağlama ustası martin bernhart Bayramlaşma töreni
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi
Herşey 30 ağaçla başladı
Herşey 30 ağaçla başladı
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı

MHP Grup Başkanvekili Usta:

- "(Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar) Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu anlamda yapmamız gereken işler olabilir. Tahliye konusunda hükümet destek vereceğini açıkladı. Bu son derece olumludur"

MHP Grup Başkanvekili Usta:

SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Arakan'da zulme uğrayan Müslümanların tahliye edilmesiyle ilgili hükümetin vereceği desteği olumlu bulduklarını bildirdi.

Usta, MHP Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada MHP İl Başkanı Taner Tekin ve partililerle bayramlaşan Usta, Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Arakan'da, insanlara sadece Müslüman olduğu için ciddi zulüm yapıldığına işaret eden Usta, tüm Müslüman aleminin buradaki kardeşlerine dua ettiğini aktardı.

Usta, Budistlerin burada Müslümanlara kıyım yaptığını vurgulayarak, "Bunu buradan şiddetle eleştiriyoruz, lanetliyoruz. Birleşmiş Milletler sessiz kalıyor bu zulme. Bu anlamda Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu anlamda yapmamız gereken işler olabilir. Tahliye konusunda hükümet destek vereceğini açıkladı. Bu son derece olumludur. Zulme sessiz kalmamak lazım, zulme karşı herkesin elden geldiği kadar tepkisini ortaya koyması lazım." diye konuştu.

Arakan'da yaşanan olaylara dünyanın tutumunu da eleştiren Usta, "Dünya zaten bu tür konularda ikiyüzlü. Bunu görmek lazım. Müslüman kanının akmasının dünya açısından bir önemi yok maalesef. Bunlar silahlı falan insanlar değil. Tek suçu Müslüman olmak. Orada Budistlerin Müslümanlara zulmüne bütün dünya sessiz kalıyor. Dünyada bir çifte standart var. BM sessiz kalıyor. Bunu hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değil. Bu tepkiyi uluslararası kuruluşların ortaya koyması lazım." ifadelerini kullandı.

Bayram ziyaretleri kapsamında Bafra ilçesinde de bir dizi ziyarette bulunan Usta, Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in Çetinkaya Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Usta, şehit Sezer'in annesi Emine ve babası Hasan Sezer ile bayramlaşarak bir süre sohbet etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5