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MHP'li Usta'dan yeni yıl mesajı

- MHP Grup Başkanvekili Usta: "2017 yılının hem ülkemizi hem dünyayı terör ve savaşın korkutucu, çirkin, soğuk yüzünden uzak tutmasını, büyük Türk milletinin ve bütün insanlığın susadığı barış, refah ve huzur getirmesini Cenabı Allah'tan dilerim"

MHP'li Usta'dan yeni yıl mesajı

SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "2017 yılının hem ülkemizi hem dünyayı terör ve savaşın korkutucu, çirkin, soğuk yüzünden uzak tutmasını, büyük Türk milletinin ve bütün insanlığın susadığı barış, refah ve huzur getirmesini Cenabı Allah'tan dilerim." ifadesini kullandı.

Usta, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, 2017 yılının Türkiye ve insanlık için 2016 yılından çok daha güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Bu yılın Türkiye ve dünya açısından zor bir yıl olduğunu vurgulayan Usta, "Toplumsal ve kültürel ayrışmanın sinsi provalarının yapıldığı, vatanımıza yönelik hain emellerin yerli ve yabancı işbirlikçileri sayesinde alenen ortaya çıktığı bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Ülkemiz 2016 yılında Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Şırnak, İstanbul ve Kayseri'de canlı bombalar aracılığıyla kan gölüne dönmüş, bu eylemler sonucunda 317 vatandaşımız şehit, 540 insanımızda gazi olmuştur. Şehitlerimize bir kez daha rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Dünyanın ekonomik ve siyasi çalkantılarla, yürekleri yakan acı görüntülerle 2017 yılını karşıladığına dikkati çeken Usta, Irak'taki mezhep ve etnik merkezli istikrarsızlığın hızla tırmandığını, Suriye'nin fiilen parçalandığını, Halep ve diğer Türkmen bölgelerinde katliamlar yaşandığını anlattı.

DEAŞ ve PKK/PYD örgütlerinin Türkiye'nin güvenliği için büyük bir risk oluşturduğuna dikkati çeken Usta, şöyle devam etti:

"Vatanımıza ve vatandaşlarımıza yapılan her türlü saldırıya gereken cevabın verilmesi, sınırımızın ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlanması ve kontrol altına alınması ve göç sorununun yok edilmesi için Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı çok önemli. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi nedeniyle de ülkemiz büyük bir badireyi atlatmış, 240'dan fazla şehidin verildiği kalkışma tarihimize utanç ve ibret sayfası olarak kazınmıştır. Darbecilere karşı gösterilen mukavemet de milletimizin çoktandır hasret kaldığı birlik ve beraberliği sağlamıştır."

Usta, 2017 yılında da terör örgütleriyle mücadelenin süreceğini, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam edeceğini belirterek, "Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Devletin tüm kurumlarının daha iyi çalışması gerekiyor. Hükümetin bir uzlaşı kültürü içinde ülkeyi yönetmesi, zorlukları yenmek açısından önemli. 2017 yılının hem ülkemizi hem dünyayı terör ve savaşın korkutucu, çirkin, soğuk yüzünden uzak tutmasını, büyük Türk milletinin ve bütün insanlığın susadığı barış, refah ve huzur getirmesini Cenabı Allah'tan dilerim." değerlendirmesinde bulundu.



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Anahtar Kelimeler:
MHP Grup Başkanvekili Erhan UstaYeni Yıl
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