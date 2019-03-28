Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin dünya food istanbul
İstihdamda Trakya havası
İstihdamda Trakya havası
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı

Michelin itibarlı markalar sıralamasında

- Michelin, 2019 yılı en iyi itibara sahip markalar sıralamasında 8'inci sıraya yükselirken, aynı araştırmada Fransız şirketler arasında birinciliği elde etti

Michelin itibarlı markalar sıralamasında
banner17

İSTANBUL (AA) - Michelin, Reputation Institute tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı en iyi itibara sahip markalar sıralamasında 8'inci sıraya yükselirken, aynı araştırmada Fransız şirketler arasında birinciliği göğüsledi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirket 200 binden fazla katılımcının yer aldığı global bir anket olan Reputation Institute tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı en iyi itibara sahip markalar sıralamasında 11'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.

Aynı araştırmada Fransız şirketler arasında birinciliği göğüsleyen Michelin, lastik sektöründeki farkını bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası 100 şirketin itibarlarının sıralandığı liste için 230 binden fazla tüketicinin görüşü alınırken, ürün, servisler, inovasyon, çalışma ortamı, yönetişim, liderlik ve finansal performanslar göz önüne alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu Michelin, lastik sektörü sıralamasında en yakın rakibinin 12 sıra üzerinde yer alarak aradaki farkı açtı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Michelin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5