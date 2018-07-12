Michelin, Porsche ile rekora imza attı

İSTANBUL (AA) - Michelin, Almanya Nordschleife pistinde Porsche’yi rekora taşıdı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, yüksek performanslı spor otomobil üreticilerini hem performans hem de güvenlik açısından dönüm noktası olan lastikleriyle desteklemeye devam ediyor. Dünyanın en zorlu pisti olarak adlandırılan Almanya Nordschleife’de, Porsche Michelin lastikleriyle 35 yıldır elinde bulundurduğu rekora yenisini ekledi. Alman yarışçı Timo Bernhard, özel geliştirilmiş Michelin lastikler üzerinde, hiçbir mekanik ya da elektronik sınırlayıcı olmaksızın Porsche 919 Evo modeli ile turu 5 dakika 19,55 saniyede tamamlayarak yeni bir rekora ulaştı. Böylece Porsche 35 yıl önce Stefan Bellof’un Porsche 956 modeli ile 6 dakika 11,13 saniye ile gerçekleştirdiği rekoru, yeni bir seviyeye taşımış oldu.





- "Sıra dışı başarıya katkı sunmaktan dolayı gururluyuz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Motor Sporları Direktörü Pascal Couasnon, dünyanın en sembolik ve zorlu pistlerinden birinde gerçekleştirilen ve Avrupa’da bu tür bir başarının ölçümü açısından tartışmasız referans olacak bu yeni rekor için Porsche’yi ve yarışçı Timo Bernhard’ı kutladı.

Michelin’in hem performans hem de güvenlik açısından dönüm noktası olan bu lastikleri sağlayarak Porsche’nin sıra dışı başarısına katkıda bulunmuş olmasından gurur duyduğunu belirten Couasnon, “Ortağımız Porsche bize Porsche 919 Saygı Turundan bahsettiğinde bu iddialı projenin bir parçası olabileceğimiz için heyecan duyduk. Porsche ile daha önce yaptığımız işbirliği ile art arda üç FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans 24 Saat zaferi elde etmiştik. Bu iş birliğimiz ise, yarış lastiklerimizle ilgili yeni teknolojileri denemek için bize iyi bir fırsat yarattı. Porsche’ye yönelik bu geliştirme programında iki odak noktamız vardı. Biri lastiklerimizin performansını yüzde 15 artırmak, diğeri de Le Mans 24 Saat gibi dayanıklılık odaklı bir yarışta lastiklerimizin strese dayanıklılığını test etmekti." ifadelerini kullandı.





- Michelin teknoloji ve deneyimini pistlerden yollara taşıyor





Michelin, Porsche’nin resmi iş ortağı ve “Tam Ürün Yelpazesi Tedarikçisi” olarak, motor sporlarında edindiği tecrübeyi, sadece pist otomobilleri için değil, normal yol modelleri için ürettiği lastiklerde kullanmasını sağlıyor. Örneğin, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda kullanılan teknoloji, Michelin’in Porsche’nin çeşitli tek modellik serilerinde kullanılan otomobil lastiklerini geliştirmesini sağlıyor. Yarış pistinde denenen ve test edilen inovasyonlar, en son Porsche 911 Carrera, 718 Boxster ve 718 Cayman modelleri için onaylanan yeni Michelin Pilot Sport 4S lastiklerinin özellikle kanıtladığı gibi, Michelin yol lastiklerinin üretimine katkı sağlıyor.