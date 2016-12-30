Michelin, Roborace’in resmi lastik sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Michelin, sürücüsüz yarış otomobili platformu Roborace’in resmi lastik sponsorluğunu üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, otonom yarış otomobillerinin gelişimi için çalışan Roborace’in resmi lastik sponsoru oldu.

Roborace’in şimdiye kadar ilan edilen üçüncü global ortağı olan Michelin, yenilikçi teknolojileriyle geleceğin sürücüsüz araçlarının geliştirilmesine destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Motorsporları Direktörü Pascal Couasnon, Roborace ile olan ortaklıklarından heyecan duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonanın gelişimini yakından takip ediyor ve bir süredir kendileri ile özel olarak çalışmalar yürütüyoruz. Roborace’in şampiyona için geliştirdiği teknolojiler ve hızından çok etkilendik. Sürücüsüz teknoloji çağı yaklaşırken biz de bütün dünyada Ar-Ge gücüyle ön plana çıkan bir marka olarak bu platformda olmak istedik. Michelin olarak, motor sporlarında yer almak hem kendimizi test etmemizi sağlıyor hem de geliştirdiğimiz teknolojilerle sürekli olarak ürünlerimizi bir üst seviyeye taşımak için bizi zorluyor. Roborace bize sahip olduğumuz uzmanlık ve teknik bilgiyi otonom otomobil dünyasında kullanmamız için eşsiz bir fırsat sunuyor. Geleceğin sadece bir parçası olmak yerine onun şekillenmesine yardımcı olmak istiyoruz."