Michelin yaz ve kış lastikleri için kampanya

İSTANBUL (AA) - Michelin, yaz ve kış lastikleri için servis masraflarına destek olacak yeni kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürücülere güvenli sürüş, düşük yakıt tüketimi ve üstün yol tutuşu özellikleri sunan Michelin, fırsatlarına devam ediyor. Michelin yeni kampanyasıyla, 15 Eylül-15 Aralık 2017'de 4 ve üzeri yaz, kış, 4x4, binek veya hafif ticari lastiği alan müşterilerine lastik servis ve araç bakım hizmeti sağlıyor.

Michelin, yeni kampanyası ile müşterilerine lastik servis ve araç bakım hizmet fırsatı sunuyor. 15 Eylül - 15 Aralık 2017'de yetkili Michelin bayilerinden Michelin yaz ve/veya kış, 4x4, binek veya hafif ticari araç lastiği satın alan müşterilerine 160 TL’ye varan lastik servis ve araç bakım hizmeti sağlıyor. Kampanya kapsamında lastik ebadı 17 inç altı araçlar için 80 TL+KDV tutarında, 17 inç ve üstü araçlar için ise 160 TL+KDV tutarında servis hizmeti verilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin lastiklerini aldıktan sonra "MICHELIN" boşluk "Ad Soyad" yazıp 3161’e mesaj atmaları ve SMS ile gelen kampanya katılım kodunu lastikleri satın aldıkları Michelin bayisi ile paylaşmaları gerekiyor. Müşteriler, bu işlemlerden sonra anında yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu, ilave lastik garantisi gibi araç bakım ve rot, balans, nitrojen basma gibi tüm lastik servis hizmetlerinden yararlanma fırsatı yakalayacak.