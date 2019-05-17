Michelin'den ilk çeyrekte 5,8 milyar avro net satış

İSTANBUL (AA) - Michelin yılın ilk çeyreğinde 5,8 milyar avro net satış gerçekleştirdi.

Michelin, 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde 5,8 milyar avro net satış elde eden Michelin, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 11,3 artırdı.

Sağlam bir fiyat karması ve yeni satın alınan şirketlerin güçlü katkıları sonucu zorlu piyasalarda sabit döviz kurları üzerinden artış elde eden Michelin, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla tüm segmentlerde pazar payını korumayı başardı.

- Tüm segmentlerde pazar payını korudu

Zorlu piyasa koşullarına rağmen, hemen hemen tüm segmentlerde pazar payını koruyan Michelin, binek araç ve hafif ticari araç lastikleri segmentinde orijinal ekipman talebinin azalması ve Avrupa’daki yedek parça pazarlarının kısmen gerilemesiyle derinden etkilenen bir ortamda pazar payını korudu.

Aynı zamanda kamyon lastiklerinde yeni hizmet teklifleri ve çözümlerin geliştirilmesine bağlı olarak Michelin, iş hacmini hafif daralan pazarlardaki kapasitesini beklendiği ölçüde korudu. Özel ürün grubu lastiklerine bakıldığında ise Michelin, ilk çeyrekte karşılaşılan madencilik lastiklerinde tedarik zinciri sorunlarına ve off-road ürün grupları için orijinal ekipmanda marjlara odaklanılmasına rağmen, 2019 büyüme hedeflerini sürdürdü.

Planlar dâhilinde Michelin bünyesine katılan Fenner ve Camso markaları ile güçlü bir katkı elde edilirken, aynı zamanda yılın ilk çeyreğinde Endonezya’nın önde gelen lastik üreticilerinden Multistrada’nın satın alımı Michelin’in performansına büyük katkıda bulundu.

- "Sektördeki daralmaya rağmen, pazar payımızı koruduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grup Genel Müdürü Jean-Dominique Senard, "Farklı ekonomik sektörlere açılması sayesinde grubumuz zorlu piyasalarda hızlıca toparlanmış, 2019 hedeflerimizi onaylamamızı sağlamıştır. İlk çeyrekteki satışlar da son satın alımlarımız olan Camso ve Fenner’in ne denli önemli bir katkı sağladığını gösteriyor. Dünya genelinde faaliyet gösterdiğimiz sektördeki olumsuz performansa rağmen, Michelin olarak hemen hemen tüm segmentlerde pazar payımızı koruyarak, ileriye dönük güçlü hedeflerimize adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.