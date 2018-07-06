Michelin'den tatil yolculukları için sürücülere uyarılar

İSTANBUL (AA) - Michelin uzmanları, hava sıcaklıkları ile lastik aşınmalarının artması sonucu kaza riskinin artabileceğine işaret ediyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirket, güvenli yolculuk için sürücülere tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.

Michelin uzmanları, güvenli bir yolculuk için sürücülerin bilmesi gereken hayat kurtarıcı tavsiyeleri paylaştı. Buna göre, lastikler, diş derinliğinde yasal sınır olarak kabul edilen 1,6 milimetreye gelinceye kadar kullanılabilir. Bu ölçünün altına gelindiğinde lastiklerin değiştirilmesi gerekiyor.

Öte yandan, doğru lastik seçimi ile lastiklerin zamanından önce değiştirilmemesi sayesinde de doğaya olan zararın minimuma indirilmesi mümkün.

Düzenli olarak lastik bakımı yaptırmak kaza riskini önemli ölçüde azaltıyor. Yedek lastikler de dahil bütün lastiklerin uzun yola çıkmadan önce en az bir kere kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle uzun yolculuklar öncesinde lastiklerin kontrol edilmesi yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine ve güvenli yolculuk şartlarının sağlanmasına yardımcı oluyor.

Sürücülerin de lastiklerin performansını düşürebilecek sorunları tespit etmesi mümkün. Kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonlar sürücülerin kontrolü ile tespit edilebiliyor. Aşınma belirtilerini gözle, elle kontrol ederek, diş ölçerle zaman zaman lastiğin farklı noktalarında ölçüm yaparak fark edebilmek mümkün. Kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktalar tespit edildiğinde lastiğin değiştirilmesi gerekiyor.

Herhangi bir aşınma veya iki lastik arasında bir aşınma farklılığı tespit edildiğinde, aracın doğrudan bir lastik uzmanına götürülmesi gerekiyor.



Güvenli yolculuğun yanı sıra periyodik bakım ve doğru lastik basıncı sayesinde yakıt tüketimini düşürmek mümkün. Doğru hava basıncı araçta yol tutuşunun sağlıklı olmasını sağlarken, lastiklerde kilometre ömrünün de artmasına yardımcı oluyor. Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiliyor.

Doğru hava basıncı için aracın kullanma kılavuzunda yer alan değerleri esas almak en sağlıklı yoldur. Basınç seviyesini sağlıklı şekilde ölçmek için lastiğin soğuk olmasında da (3 kilometreden daha kısa mesafe katedilmiş olması) fayda var.

