İSTANBUL (AA) - Michelin tarafından 2004'ten bu yana sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikelere karşı bilgilendirmek amacıyla düzenlenen "Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri, bu yıl da devam ediyor.

Michelin açıklamasına göre, Türkiye genelinde 6 ilde gerçekleştirilen organizasyonlarda, sürücülere güvenli sürüş için lastikte doğru hava basıncının önemi ele alınıyor.

8 Haziran'da Manisa ile başlayan ve 29 Haziran'da Kocaeli'de sona erecek etkinliklerle sürücülerin lastikte doğru hava basıncı konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Aktiviteler boyunca, sürücülerin lastikte doğru hava basıncı için yalnızca birkaç dakika ayırarak trafik kazalarını önemli ölçüde önleyebileceği anlatılıyor.

Sürücüleri lastik hava basınçlarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri konusunda uyaran Michelin yetkilileri, lastiklere en az ayda bir kez ve uzun yolculuklar öncesinde araç üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak hava basılmasını öneriyor.



Etkinlik kapsamında Michelin’in uzman ekipleri Manisa'nın ardından 12-13 Haziran'da İzmir Bayraklı'da, 18-19 Haziran'da Antalya Merkez ve Muratpaşa'da, 21-22 Haziran'da Adana Merkez ve Kurttepe'de eğitim verdi. Ekipler, 27-28 Haziran'da İstanbul Avcılar ve Ümraniye'de, 29 Haziran'da ise Kocaeli Körfez'de sürücülerle buluşacak.





- Doğru hava basıncının önemi





"Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri kapsamında kurulan kontrol noktalarında kısa zaman içerisinde sürücülerin lastik hava basınçları ölçülerek değerlendiriliyor. Ölçüm işleminin gerçekleşmesinin ardından tavsiyelerini paylaşan Michelin ekipleri, katılımcıların lastiklerinin hava basıncını araç üreticilerinin tavsiyelerine uygun olarak ayarlıyor.

Uzun ömürlülük ve yakıt tasarrufuyla doğru orantılı olan lastik basıncının uygun seviyede olması, sürücüye güvenli bir yolculuk, araca ise performans sağlıyor. Lastik basıncının gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilerken, bu durum ciddi kazalara yol açabiliyor.



