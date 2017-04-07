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Michigan Gölü'nde "dev dalga" alarmı

- Saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar gölde yaklaşık 6 metre boyunda dalgalar oluşmasına yol açtı

Michigan Gölü'nde

CHICAGO (AA) - ABD'de Michigan Gölü ve çevresinde saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle "dev dalga" alarmı verildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, gölde perşembe günü şiddetini artırmaya başlayan rüzgarın neden olduğu dev dalgaların cuma günü öğle saatlerine kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.

Uyarıda, rüzgarın saatteki hızının yer yer 100 kilometreye, dalga yüksekliğinin ise 6 metreye ulaşmasının beklendiğini ifade edildi.

Rüzgarın ve dev dalgaların etkili olduğu şehirlerden Chicago'da sahil kesimindeki koşu yolu tedbir amaçlı kapatıldı.

Yükselen sular ve oluşan dalgalar nedeniyle göl çevresindeki yolun bazı bölümlerinin sular altında kaldığı görüldü.

Olası su baskınlarına karşı da uyarılan vatandaşlardan, ağaç, elektrik direkleri ve yüksek yapılarda oluşabilecek hasarlara karşı tedbir almaları istendi.

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