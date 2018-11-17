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Mickey Mouse’un 90. yaşına özel indirim

- Mickey Mouse çizgi film karakterinin yaratıldığı 18 Kasım’a özel Mickey Mouse baskılı giyimden oyuncağa kırtasiyeden ev tekstiline kadar pek çok bebek ve çocuk ürünü özel indirimlerle n11.com’da alıcısını bekliyor

Mickey Mouse’un 90. yaşına özel indirim
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İSTANBUL (AA) - Mickey Mouse çizgi film karakterinin yaratıldığı 18 Kasım’a özel Mickey Mouse baskılı giyimden oyuncağa kırtasiyeden ev tekstiline kadar pek çok bebek ve çocuk ürünü özel indirimlerle n11.com’da satışa sunuluyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 1928’den beri dünyanın pek çok ülkesinde çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinden biri olan Mickey Mouse 18 Kasım'da 90. yaşını kutlayacak.

Sevimli, iyimser, eğlenceli ve dost canlısı tavırlarıyla tüm dünyada herkesin kalbinde yer eden Mickey Mouse, alışverişte hem çocukların hem de annelerin tercihi oluyor.Çocuklar için Mickey Mouse temalı seçili ürünler, giyim, oyuncak, kırtasiye, ev tekstili gibi pek çok kategoride 18 Kasım’a kadar geçerli indirimli fiyatlarla n11.com’da satışa sunuluyor.

Giyim kategorisinde pijama, eşofman ve salopet takımları, tulumlar ve şapkalar yüzde 100 pamuklu, doğal iplikten üretilen, kanserojen veya alerjik madde içermeyen ürün seçenekleriyle hassas annelerin beğenisine sunuluyor. Oyuncak kategorisinde birbirinden sevimli oyuncaklar çok özel indirimlerle n11.com’da Mickey Mouse hayranı çocukları sevindirmek isteyenlerle buluşuyor. Peluşlar, eğitici oyuncaklar, parti ürünleri, arabalar ve pek çok oyun setlerinde uygun fiyat seçenekleri n11.com’da anne ve babaları bekliyor.

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