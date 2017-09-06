Midibüsten düşen 45 bin 418 dolarlık külçe altın bulundu

ADANA (AA) - Adana'da midibüsten düşen 45 bin 418 dolar değerindeki külçe altın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde bulundu.

Niğde'den Adana'ya işlenmek üzere gönderilen 18 saf altını taşıyan midibüsün kapısı, merkez Seyhan ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir kavşaktan dönüş yaptığı sırada henüz belirlenmeyen nedenle açıldı. Bu sırada araçtaki külçe altınlardan biri yola düştü.

Midibüsün arkasında seyir halindeyken durumu fark eden bir otomobilin sürücüsü, yoldaki külçe altını alarak bölgeden uzaklaştı.

Kapının açıldığını ve altının düştüğünü fark eden araç sürücüsü ise durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı incelemeler sonucu altını alan sürücünün kimliğini belirledi.

Zanlının merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu Hashem E'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada bulunan 45 bin 418 dolar değerindeki altın sahibine teslim edildi.

Emniyete götürülen zanlı, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin düşen külçe altını alma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.