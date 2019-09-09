Midyat Festivalinde “Ekonomi Penceresi” Geçmiş dönem Bakanlarımızdan Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, Bankacılık sistemine bir öneri getirerek Mikrokredi vadesiz mevduat hesabı ismiyle tüm bankalarda yeni hesabın açılması ve açıkladığı şekliyle 2030 yılına kadar yoksulluğun olmadığı tek ülke Türkiye olacağını söyledi.

Yılmaz Parlar yazıyor...“2030 yılına kadar yoksulluğun olmadığı tek ülke Türkiye olacakdır.”



6-8 Eylül 2019 tarihleri arasındaki Midyat Kültür sanat Festivalinde, Midyat mikrokredi projesi hayata geçirildi.



2003 yılında Diyarbakır’da mikrokredi faaliyetlerine başlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Türkiye Grameen Mikrofinans programı Mardin genelinde 21 mayıs 2007 tarihinde 7.ncisi açılan Mardin, Kızıltepe ve Ömerli olmak üzere 3 şube ile faaliyet gösteriyor.



Kısa adıyla TGMP, Mardin genelinde 4.559 kadının hayatına dokunmuş, onların birer girişimci olarak iş hayatına girmelerine ve kadınlarımızın Türkiye ve bölge ekonomisinin itici gücü olmalarına destek olmuş.



6 Eylül 2019 tarihi itibari ile 185 bin kadının mikrokredi desteği 880 milyon lirayı aşmış durumda.



Aksu’nun açıkladığı sistem ve semavi dinlerin kitaplarından verdiği örneklerden sonra imza töreni gerçekleşti. Böylece 97. mikrofinans şubesi olarak Midyat şubesi açılmış oldu.



Mikrofinans şubesi açılışına Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in protokol imza sonrası Kredi alanlara sembolik büyük boy çekleri takdim etdiler.



Artuklu Üniversitesi İktisat 3. Sınıf Öğrencisi Duygu Çamurtaş’ın inovatif projeleri ve Mardin’li iş adamı Mehmet Samsa’nın bireysel sorumlulukla Türk sporuna yaptığı katkılar öne çıkan dikkatimiz çeken cevher örnek isimler oldu.



Duygu Çamurtaş ile yaptığımız söyleşide Artuklu İnovatif Gelişim Topluluğu (İGT), 2018 Yılında,tarafından resmi olarak kurulduğunu, kişisel gelişim üzerine kariyer odağı ile belirlenen bu öğrenci topluluğu heterojen bir yapıya sahip olduğunu, Tüm maddi ve Manevi desteği Mardin’li iş adamı Mehmet Samsa’dan aldığını öğreniyoruz.



Vizyonu Prof. Dr. Aziz Sancar’ın gençlere tavsiyesi olan ‘Politika ile uğraşmayın; ilim ve bilim yapın’ sözüne dayandığını söyleyen Duygu Çamurtaş, Bu vizyondan hareketle kurulduğu yılda Mardin’de ulusal çapta bir ilki çok zorlu bir sürecin ardından “Sınırların Ötesinde” sloganı ile gerçekleştiğini açıklıyor.



Yine açıklamasına devam ederek “Proje mantığında; Batıda sıkça ve üst düzey kalitede gerçekleşen bu tür akademik faaliyetlerin Güneydoğu bölgesinde de aynı kalitede var olması yer alıyordu. Nitekim öyle de oldu. TİNK, Simsoft ve Silk and Cashmere gibi önde gelen kuruluşların CEO’larının yanı sıra Microsoft’un İş Geliştirme Müdürü, Oyak Renault’un eğitmenleri gibi birçok değerli ismi Mardin’de İnovatif Gelişim Zirvesi’18 bünyesinde yerel halk ve öğrencilerle buluşturdu. Ulusal çapta 33 farklı üniversiteyi ağırlayan ve konuklarıyla bu zirvede sağlam bir bağ kazanan İGT, 2019’da zirveyi uluslararası boyutta planladı. 4-5 Ekim tarihlerinde Dicle Kalkınma Ajansında organize edilen bu zirve; yine ezberleri bozmaya hazırlanıyor. 2 günlük program kapsamında; konferanslar, söyleşiler, paneller, tea talk etkinlikleri, atölye çalışmaları olacak.” Mardin’li iş adamı Mehmet Samsa yine sahnede organizasyona destek veriyor.



Mardin’de bir ilk olacak 24 saatlik Hackathon düzenleneceğini söyleyen Duygu Çamurtaş “ Bu hackathonu İGT düzenlerse nasıl düzenler? Mardin; kadim medeniyetlerin başkenti, binlerce kültürün ev sahibi ve eşsiz bir tarihi olan şehrimiz. Bu şehir, 4-5 Ekim tarihlerinde bu kez zenginliklerini globalleşen dünyanın kavramları ile harmanlayacak. Tarihimizin bilim insanlarından El Cezeri’nin de izlerini bıraktığı Kasımiye Medresesi, 1 gün boyunca TOBB Kadın Girişimcileri başta olmak üzere piyasadaki iş insanlarına, İEEE ve farklı illerden bir araya gelecek mühendislik öğrencilerine, bu alanda tahsili-uzmanlığı bulunan mentorlere ve gönüllülere ev sahipliği yapacak. Ortaya ise her taşının hafızasını dünyaya tanıtacak bir mobil uygulama veya oyun çıkartılacak. Peki, diğer etkinlikler sıradanlığını koruyacak mı? Tabii ki de hayır. Panellerimizden bir tanesi; Irak Konsolosluğumuzdan Gümrük Ateşemiz ve Türkiye’nin ekonomi alanında önde gelen profesörlerinden birinin bir araya gelerek ekonomik gelişmelerimizin iyileştirilmesi ve yapılandırılması bakımından ele alacak.” Şeklinde mükemmel projelerini tüm heyacanı yaşayarak anlatıyor.



Mehmet Samsa çok çeşitli yaptığı yardımlar destekler, sponsorlukların yanı sıra kurduğu Mardin bisiklet takımının, Türkiye birinciliği, üçüncülüğü gibi dereceleri varken; Mezopotamya medeniyeti olarak, Bağdat’a kadar bir yarış düzenlemesi, Mardin bisiklet takımını Dünya birincisi olarak görme gibi hedefleri var. Sporun öğrencinin gerek eğitiminde gerekse iş hayatında başarılı olma rolünün büyük olduğu yadsınamaz. Mardin’li iş adamı Mehmet Samsa’nın bu kutsal hizmeti örnek alınarak böyle cevher isimlerin çoğalması ümidiyle.