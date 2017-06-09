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Midyat'ta şehitler için mevlit

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan polisler için mevlit okutuldu.Midyat...

Midyat'ta şehitler için mevlit

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan polisler için mevlit okutuldu.

Midyat İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (MİHDER) tarafından dernek binasında gerçekleştirilen mevlid-i şerif programı, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edilmesiyle devam etti.

MİHDER Başkanı Hıdır Atasal, bütün şehit yakınlarına sabır dileyerek, şöyle konuştu:

"Midyat Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırı sonucu şehit olan kardeşlerimiz Ökkeş Özdemir, Şerife Özden Kalmış, Nefise Çetin Özsoy ve darbe girişimi gecesi Ankara'da şehit olan Midyatlı Velit Pektaş'ın ruhlarına tevdi etmek üzere bir mevlit organize ettik. Onların ruhları için okuduk. Allah bize öyle günler bir daha yaşatmasın. Bizleri onların güzel duasından mahrum etmesin."

Mevlit programına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Bilgiç, Diyanet-Sen Midyat Temsilcisi Zeyni Bedir, Umutla Yaşam Derneği Başkanı Murat Ay ve çok sayıda davetli katıldı.

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