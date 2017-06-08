Midyat'taki terör saldırısına tepki dinmiyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya tepki dinmedi.

Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne 8 Haziran 2016'da teröristlerce gerçekleştirilen, biri hamile 2'si kadın 3 polisin şehit düştüğü, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı saldırının acısı unutulmadı.

Saldırının derin izlerini taşıyan vatandaşlar, bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

- "Terörün her türlüsünü, her şeklini lanetliyoruz"

Saldırıda ev ve iş yeri büyük zarar gören Nasır Çeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama esnasında iş yerinde olduğunu söyledi.

Saldırının ardından hemen yaralılara müdahale ettiklerini dile getiren Çeker, "Yaralarımız halen taze, dün yaşanmış gibi. Maddi manevi çok büyük zararlarımız oldu. Çocuklarımızın psikolojisi hala düzelmedi. Terör gerçekten lanetlenecek bir şey. Terörün her türlüsünü, her şeklini lanetliyoruz." dedi.

- "Allah bir daha göstermesin"

Orhan Onuş, saldırı dün olmuş gibi hissettiklerini belirtti.

"Allah bir daha göstermesin. Hiçbir Müslümana bu acıyı yaşatmasın. Çocuklarda o psikoloji duruyor. Çocuğum, 'Baba evimizi buradan götürelim.' diyor. O an çok duygulandım ve etkilendim. Çocukları ve bizleri mağdur etmeye kimsenin hakkı yok." diyen Onuş, bu saldırının ramazanda gerçekleştirilmesinin hala şokunu yaşadıklarını belirtti.

- "Emniyeti gördüğüm zaman içim parçalanıyor"

Saldırıda yaralanan 36 yaşındaki Medine Acar, bugün patlamanın birinci yılı olması nedeniyle aynı acıyı yeniden yaşadıklarını aktardı.

Patlama anında balkonda oturduklarını anlatan Acar, "Hala etkisindeyiz. Şu emniyeti gördüğüm zaman içim parçalanıyor. Bu çocukların kime ne zararı vardı? Yine ramazan ayıydı." diye konuştu.

- "Allah onları kahretsin"

Patlamanın ardından Midyat'ta yaşayan çocuklarının yanına yerleştiğini anlatan Hülya Titiz, o acıyı hala hissettiklerini kaydetti.

Titiz, "O korku ile nasıl dışarı çıktığımızı bilemiyorum. Allah bunu yapanların belasını versin. Allah onları kahretsin." ifadelerini kullandı.

Çocukların hala ufak bir sesten etkilendiklerine, korktuklarına işaret eden Titiz, bu yaşananların son bulmasını istediklerini bildirdi.

93 yaşındaki Süleyman Demirdağ da büyük bir ses duyduklarını, daha sonra patlamanın etkisiyle cam ve tahta parçalarının üzerlerine geldiğini belirtti.

O günden sonra kulaklarında işitme kaybı olduğunu dile getiren Demirdağ, işitme cihazı kullandığını söyledi.

Barış Erdem (26) ise o anı her düşündüğünde baş ağrısı yaşadığını belirterek, yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını aktardı.

Midyat'ta 8 Haziran'da terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla İlçe Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda, 3 polis şehit olmuş, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 50 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda 616 kamu binası, işletme, ev ve aracın zarar gördüğü tespit edilmiş, yaklaşık 500 kişinin saldırıdan olumsuz etkilendiği ve hasarın yaklaşık 2 milyon 600 lira olduğu belirlenmişti.



