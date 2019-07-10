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Migros’tan perakende alanında bir ilk

İSTANBUL (AA) - Migros tarafından, müşterilerini WhatsApp’ta tanıyan ve sorularını hızlıca yanıtlayan sistem geliştirildi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla dikkati çeken Migros, perakende...

Migros’tan perakende alanında bir ilk
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İSTANBUL (AA) - Migros tarafından, müşterilerini WhatsApp’ta tanıyan ve sorularını hızlıca yanıtlayan sistem geliştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla dikkati çeken Migros, perakende alanında ilk olan bir uygulamaya imza attı. Müşterilerine daha da hızlı hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını yürüten Migros, getirdiği yeniliklerle WhatsApp hattını daha çok tercih edilen bir iletişim yolu haline getirdi.

7’den 77’ye herkesin sıklıkla kullandığı uygulamadan "0530 300 1 300" numaralı telefona mesaj gönderilmesi halinde gönderen kişinin telefon numarasına ait bir Money Kart’ı varsa uygulama hat sahibini tanıyor, gönderdiği sorulara en uygun yanıtları otomatik olarak veriyor. Geliştirilen otomatize sistemler sayesinde müşterilere kolayca birçok konuda bilgi paylaşımı yapılıyor.

Hat sayesinde Money Kart’taki güncel puanlar, Money kazanç ve kullanım detayları sorgulanabiliyor, Tam Bana Göre kampanyaları hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin kullanabileceği WhatsApp hattından müşterinin konum bilgisi paylaşması durumunda en yakın 3 mağazanın konumu otomatik olarak gönderiliyor.


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