"Mikro" heykeltıraşın el aletleri doğadan

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - "Dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri" olarak tanınan Necati Korkmaz, her birini bir yılda oluşturduğu mikro heykellerini yaparken el aleti olarak örümcek bacağı kılı, arı iğnesi, diken, tilki bıyığı kullanıyor.

Eskişehir'e bir sergi için gelen Korkmaz'ın yaptığı ve mikroskop ya da büyüteç altında görülebilen "mikroskobik" heykeller, görenlerin ilgisini çekiyor.

Korkmaz, heykellerine boyama, yontma, kesme ve kazıma yöntemiyle hayat veriyor.

Necati Korkmaz'ın kazıma yöntemiyle yaptığı "kalem ucundaki İstanbul", "yanmış kibrit çöpüne kazınmış futbolcu ve futbol topu", "toplu iğne başında satranç takımı" gibi eserlerini oluştururken kullandığı aletler de ilgi çekiyor.

Korkmaz, bu eserlerini ortaya çıkarırken örümcek bacağı kılı, arı iğnesi, diken, tilki bıyığı gibi doğadan edindiği malzemeleri kullanıyor.

- "Bir toz parçası bile gelip eseri götürebiliyor"

Korkmaz, her bir eseri için 6-7 ay zaman harcadığını belirterek, 38 yıldır sürdürdüğü mikro heykel yapımında şimdiye kadar 40 esere ulaştığını söyledi.

Meşakkatli çalışma sonunda çok nadide eserler ortaya çıkarttığını anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Elle tutamıyorsunuz. En ufak esintide bile kayboluyor ve bir daha bulamıyorsunuz. Bazen bir toz parçası bile gelip eseri götürebiliyor. Eserlerimi mikroskop altında yapıyorum. Bunları seramikten, ağaçtan, çamurdan, saç kılından, mercimekten oluşturuyorum hatta sergime gelen bazı insanlar, eserleri göremedikleri için mikroskobun ve büyütecin fiyatını soruyor. Eserlerimin hiçbiri satılık değil. Sadece sanatseverlerin beğenisine sunuyorum."

- "Aletlerim hiçbir sanayi ürünüyle ortaya çıkmaz"

Korkmaz, oyma çalışmalarının yanı sıra kazıma yöntemiyle yaptığı eserleri de olduğunu vurguladı.

Kazıma yöntemiyle yaptığı eserlerin çok daha zor olduğunu aktaran Korkmaz, "Toplu iğnenin başına yaptığım satranç takımı bir yılda bitti. Eserlerimi kazımakta kullandığım aletler hiçbir sanayi ürünüyle ortaya çıkmaz. Aletleri doğadan elde ediyorum. Bir örümceğin bacak kılı serttir. Bunu kazımada kullanıyorum. Bir arının iğnesi kullanıyorum. Arı iğnesi, örümcek bacağının kılını, diken parçaları, tilki bıyığı, sanat eserlerimi oluştururken kullandığım aletlerim." ifadesini kullandı.



