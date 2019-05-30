Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım Paraşüt'ü satın aldı

İSTANBUL (AA) - Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan online ön muhasebe programı Paraşüt, Turkven ve Earlybird’ün danışmanlığını yaptığı fonların yatırımcısı olduğu ve içinde Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın yer aldığı DST Teknoloji tarafından satın alındı.

Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım ile Paraşüt'ün ortak açıklamasına göre, Turkven ve Earlybird’ün danışmanlığını yaptığı fonların yatırımcısı olduğu ve içinde Türkiye’nin en büyük ikinci ve üçüncü ticari ve muhasebe iş yazılımı şirketleri olan Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın yer aldığı DST Teknoloji, online ön muhasebe programı Paraşüt’ü de bünyesine kattı.

Paraşüt, Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım aynı çatı altında ama kendilerine ait farklı kurumsal kimlikleri, ürün aileleri ve iş modelleri ile yollarına devam edecek. Öte yandan kendi alanlarında lider konumunda olan bu 3 firmanın buluşması inovasyon alanında da iş birliği yaparak, yeni ürün ve hizmetler sunacakları anlamına geliyor.

Paraşüt’ün yatırımcıları arasında Revo Capital, DCP, 500 Startups ve Ribbit Capital bulunuyordu. İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paraşüt Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sean Yu konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Mikro ve Zirve’nin kendi alanlarındaki tecrübesini Paraşüt’ün dinamizmi ile birleştirerek, KOBİ’lere ön muhasebe ve e-servislerde bütüncül ve benzersiz teknoloji çözümleri sunacağız. Bulut teknolojisi ve hizmet olarak yazılım (SaaS) alanlarındaki tecrübemiz ve 11 bini aşkın müşterimiz ile Paraşüt’ün bu grup için yeni bir açılım yaratacağına inanıyoruz.

Bu nedenle bu güç birliğini, Türkiye ekonomisinin kalbi KOBİ’lerin rekabet gücünü gerçek anlamda artıracak ve onları çok daha ileri bir konuma taşıyacak tarihi bir adım olarak görüyoruz. KOBİ’ler için dijitalleşmede yeni bir dönem başlıyor. Paraşüt olarak biz de önümüzdeki dönemde; iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile birlikte büyümeye daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz.”

Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı E. Göktekin Dinçerler ise Paraşüt satın almasıyla birlikte üç öncü firmanın aynı çatı altında toplandığını belirterek, “Üç yenilikçi ve müşteri odaklı firmanın birlikte çalışmasıyla önümüzdeki dönemde Türkiye’de ilk olacak birçok yeniliği hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu yenilikler KOBİ’lerimizin daha rekabetçi ve daha verimli çalışmalarına olanak sağlayacaktır. Bu süreçte eskiden olduğu gibi iş ortaklarımız ve müşterilerimizle yakın çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, şunları kaydetti:

“İlk B2B yatırımımız olan Paraşüt’ün portföy şirketlerimizden olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Bütün Paraşüt ekibini gönülden kutluyorum. Paraşüt ile stratejik iş geliştirme, kurumsal işbirlikleri gibi birçok alanda çok yakın çalıştık. Bu başarının tesadüf olmayıp sonuna kadar hakedilmiş olduğunu biliyoruz. Kuruluşumuzda B2B alanını ana odak olarak belirleyen ilk fon olmuştuk. Bunun doğru bir tercih olduğunu aynı hafta içinde imzaladığımız iki satın alma ve yatırımlarımızın büyüme hızı göstermekte. Şu an kurmakta olduğumuz ikinci fonumuz ile uluslararası yatırımcılarla beraber bölgedeki yatırımlarımızı çoğaltmayı hedefliyoruz.”

DCP Yönetici Ortağı Haluk Zontul ise “Paraşüt, Türkiye gibi dinamik bir ekonomide start-up’ların gerçekleştirebileceklerine ilham veren başarılı bir örnek. DCP olarak bu sıra dışı yolculuğun parçası olmaktan çok mutlu olduk. 2015 yılında kurulan fonumuzun ilk çıkışı olan Paraşüt’ün satın alınması, bizleri benzer başarı hikayeleri sağlayabilecek girişimlere yatırıma devam etmek konusunda cesaretlendiriyor. Kurmakta olduğumuz ve deep-tech yatırımları hedeflediğimiz fonumuz ile benzer başarı hikayelerinin artmasını amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.