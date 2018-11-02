MIKTA ülkeleri iş birliğini Afrika’ya taşıdı

ADDİS ABABA (AA) - Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA), uluslararası alanda yaptığı iş birliğini genişleterek Afrika’ya taşıdı.

Uluslararası sistemde çok taraflılık anlayışını benimseyen ve ismini ortaklık yapan ülkelerin baş harflerinden alan MIKTA, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da çok sayıda iş adamının katılımıyla ortak iş forumu düzenledi.



Forumda, Etiyopya’da hayata geçirilmeye çalışılan ekonomik reformlar ve Afrika kıtasında uygulamaya geçmesi beklenen malların serbest dolaşımı tartışıldı.

İş adamları, forum esnasında baş başa görüşmeler yapma fırsatı da buldu.

- "Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi yatırım olanaklarını genişletecek"

Açılış konuşmasını yapan Güney Kore’nin Addis Ababa Büyükelçisi Hoonmin Lim, MIKTA’nın bölgede yapıcı bir rol oynamayı amaçladığını belirterek, ülkeler arasındaki iş birliğinden gurur duyduğunu kaydetti.

Etiyopya’nın dış yatırımcılar için hala çok sayıda zorluk taşıdığına işaret eden Lim, kıtadaki ülkelerin kendi arasında serbest ticaret yapmasına imkan verecek Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi’nin (AfCFTA) kurulmasıyla yatırım olanaklarının genişleyeceğini ifade etti.



Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, MIKTA’nın her alanda iş birliğini geliştirmek için çaba gösterdiğine vurgu yaptı.

Ulusoy, “Türkiye’nin Afrika’daki varlığının en iyi görüleceği yerlerinden birisi kuşkusuz Etiyopya.” diyerek ülkedeki Türk yatırımlarına da dikkati çekti.

Etiyopya Ticaret Odası Başkanın Melaku Ezezew ise ülke ekonomisinin sürekli büyüme kaydetmesinin başarı olduğunu söyleyerek, farklı vergilendirme paketleriyle yabancı yatırımcıları çekmeyi amaçladıklarını belirtti.



Ezezew, ülkede kurulan sanayi bölgelerinde çoğunlukla yabancıların işletmelerinin olduğunu hatırlattı.

