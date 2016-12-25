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Milas'ta develer spor yararına güreşti

- Güreşçi develer zaman zaman sahanın dışına çıkınca vatandaşlar güç anlar yaşadı, bazıları ezilme tehlikesi geçirdi

Milas'ta develer spor yararına güreşti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde deve güreşi düzenlendi.

Marmara, Akdeniz ve Ege bölgesinden güreşçi develer Milas Arena sahasında gerçekleştirilen etkinlikte mücadele etti. Güreş sırasında develerin zaman zaman sahanın dışına çıkmak istemesi nedeniyle vatandaşlar güç anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.

Milas Deveciler ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Adnan Nazilli, 2016'nın üçüncü büyük güreşinin Milas'ta düzenlendiğini söyledi. Güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ünlü pehlivan develerin katıldığını belirten Nazilli , "Milas Gençlik Güreş İhtisas Spor Kulübü Derneğimizin yararına 120 devenin katılımıyla güreş düzenledik. Havanın da güzel olmasıyla oldukça güzel bir ilgi oldu. Güreşler de çok iyi geçti" dedi.

Milas Gençlik Güreş İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı İlhan Hazer de güreşlerden elde edilen gelirlerin, Milas'ta güreş sporuyla ilgilenen gençlerin malzeme ve diğer ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.



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Deve GüreşiMilasMuğla
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