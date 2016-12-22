Milas'ta temizlik işçileri iş yavaşlatma eylemi başlattı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde taşeron şirkete bağlı çalışan işçiler, iş yavaşlatma eylemi başlattı.

Milas'ın merkez, Bafa ve Selimiye hizmet noktalarında çalışan 230 işçi, maaşlarını 1 yıldır düzenli alamadıkları gerekçesiyle iş yavaşlatma eylemine başladı.

İşçilerden Erman Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanıyla görüşmelerinin ardından eylem kararı aldıklarını söyledi.

Maaşlarını son 1 yıldır zamanında alamadıklarını öne süren Özkan, "Arkadaşlarımızdan evlerine ekmek parası götüremeyen var, çocukları hastalandığında ilaç alamayanlar var. En son iş yavaşlatma eylemi yaptık. Başkanımız gelip bizimle konuştu. '2019'a kadar böyle, çalışmak isteyen çalışsın, çalışmak istemeyen bıraksın' dedi. Biz de hep beraber arkadaşlarla şu an iş yavaşlatma eylemi yapıyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Uğur İnceoğlu da haklarını alıncaya kadar eylemi sürdüreceklerini dile getirdi.

Milas Belediyesi yetkilileri ise eylemin sonlandırılması amacıyla işçilerle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.