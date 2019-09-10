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Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO’da

Her yıl düzenlediği 50’den fazla fuar ile global ticaretin merkezi olan CNR Holding, Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile sözleşme imzaladı. Bu işbirliğiyle sektörün en güçlü fuarı olan Mill Tech İstanbul, Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı 9-12 Eylül 2020 tarihinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.

Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO’da
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Düzenlediği fuar organizasyonlarıyla katılımcı ve profesyonel alıcılar için global ticarettin merkezi olan CNR Holding, Türkiye’de değirmen makinaları üreticilerini temsil eden Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile bir işbirliği gerçekleştirdi. CNR Holding, bu işbirliği sayesinde dünya değirmen makinaları üreticilerinin yakından takip ettiği Mill Tech İstanbul – Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı’nın yeni ev sahibi oldu. Dünyada 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşan değirmen makineleri sektörü, 2020 yılından itibaren CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde Avrasya Bölgesi’nin en güçlü fuarı Mill Tech İstanbul’da buluşacak.

CNR Holding güçlü fuarlarına bir yenisini daha ekledi

Kurulduğu günden bu yana 1.000’in üzerinde fuar organizasyonu yaparak, 150 bini aşkın firmayı 25 milyonu aşan alıcı grubuyla buluşturan CNR Holding, fuarıyla bir yandan sektörlerin ihracatına yaklaşık yüzde 20 oranında bir katkı sağlarken, diğer yandan ise dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı, profesyonel alıcı ve ziyaretçilerle global ticaretin gelişmesine destek oluyor. DESMÜD ile yapılan işbirliği kapsamında CNR Holding, fuarcılık alanında uzun yıllara dayanan tecrübe ve deneyimini değirmen makine üreticileri sektörüne taşıyacak. Bunun yanı sıra Mill Tech İstanbul Fuarı’nda sektörün yeni iş bağlantıları yaparak birbirinden farklı yeni pazarları keşfetmesi sağlanacak.

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