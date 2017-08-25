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Milletlerarası sözleşmeler

- Türkiye'nin taraf olduğu bazı sözleşmelere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Milletlerarası sözleşmeler

ANKARA (AA) – Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelere ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı.

"Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında Ek-G"nin onaylanması, Dışişleri Bakanlığının 11 Mayıs tarihli yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 3 Temmuz'da kararlaştırıldı. Sözleşme, anlaşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi için gerekli prosedürü belirliyor.

Paris'te imzalanan "Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokol"ün onaylanması, Dışişleri Bakanlığının 11 Mayıs tarihli yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 3 Temmuz tarihinde kararlaştırıldı.

İnsan kopyalanmasının teknik bakımdan mümkün olabileceğini göz önünde bulunduran protokol, buna karşılık, insanın bilinçli olarak genetik özdeşinin yaratılması suretiyle bir araç haline getirilmesinin insanlık onuruna aykırı olduğunu kabul ediyor.

"Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Sözleşme"nin beyan ve çekince ile onaylanması Dışişleri Bakanlığının 19 Temmuz tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 17 Temmuz tarihinde kararlaştırıldı. Sözleşme, herhangi bir kimsenin yasadışı ve kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi suç teşkil eden eylemleri belirliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milletler Arası SözleşmeMükerrerResmi Gazete
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