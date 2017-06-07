Milletvekili Aras'ın acı günü

IĞDIR (AA) - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras'ın kardeşi Yakup Aras, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.
Özel uçakla Iğdır'a gelen Arslan ve beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya, Ahmet Sorgun, Fatih Şahin ve AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'i havalimanında, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman karşıladı.
Bakan Arslan, beraberindekilerle cenaze töreninin düzenleneceği Iğdır Asri Mezarlığı'na geçti. Burada cenaze namazının kılınmasının ardından Yakup Aras'ın cenazesi dualar eşliğinde defnedildi.
Bakan Arslan daha sonra beraberindekilerle Hacı Celil Türkoğlu Camisi'ne geçerek, taziyeleri kabul eden Aras ailesine başsağlığı dileklerini iletti.