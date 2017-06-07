Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Milletvekili Aras'ın acı günü

- Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Iğdır Milletvekili Aras'ın kardeşinin cenazesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın da katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi

Milletvekili Aras'ın acı günü

IĞDIR (AA) - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras'ın kardeşi Yakup Aras, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.

Özel uçakla Iğdır'a gelen Arslan ve beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya, Ahmet Sorgun, Fatih Şahin ve AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'i havalimanında, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman karşıladı.

Bakan Arslan, beraberindekilerle cenaze töreninin düzenleneceği Iğdır Asri Mezarlığı'na geçti. Burada cenaze namazının kılınmasının ardından Yakup Aras'ın cenazesi dualar eşliğinde defnedildi.

Bakan Arslan daha sonra beraberindekilerle Hacı Celil Türkoğlu Camisi'ne geçerek, taziyeleri kabul eden Aras ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan YardımcılarıAK Parti Milletvekili Nurettin ArasIğdırUlaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5