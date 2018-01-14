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Milletvekili rozetini paralimpik sporcuya hediye etti

- AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda 4. olan ve milletvekili olmayı hayal eden 15 yaşındaki engelli yüzücüye yakasından çıkardığı TBMM rozetini hediye ederek şans diledi

Milletvekili rozetini paralimpik sporcuya hediye etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, vekil ve bakan olma hayali kuran engelli yüzücü 15 yaşındaki Sümeyye Boyacı'ya TBMM rozetini hediye etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi de olan Günay, Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda 4. olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü Boyacı'ya evinde ziyarette bulundu.

Azmi ve başarısıyla herkese örnek olan Sümeyye'nin aynı zamanda engel tanımayan, çalışkan bir çocuk olduğunu ifade eden Günay, şunları söyledi:

"Başarısıyla gurur duyuyoruz. Sümeyye önce şehrimizin sonra ülkemizin önemli bir değeri ve gurur kaynağı. Aynı zamanda kızlarımıza, çocuklarımıza destek olunduğunda neler başarabileceklerinin güzel bir örneği. Önce Sümeyye'yi sonra da ona destek olan ailesini ve hocalarını yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı tam bir ekip çalışması sonucu elde edilmiştir. Sümeyye hem akademik hem de sanat ve spor alanında çok başarılı bir yavrumuz. Bir sürü kişisel ebru sergisi açmış, disiplinli çalışması sayesinde başarılara imza atmış bir yavrumuz. 9 yaşında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanımefendiye yaptığı resmi hediye etmiş. Şimdi Cumhurbaşkanımızın resmini hediye etmesine ben yardımcı olacağım."

Genç yüzücünün "Küçüklüğünden beri milletvekili ve bakan olmak istediğini" dile getirmesi üzerine Günay, yakasında taşıdığı TBMM rozetini başarılı sporcuya armağan etti ve bunun şans getirmesini diledi.

Boyacı da hedefinin 2018'de dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
AK PARTİEmine Nur GünaySümeyye Boyacı
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