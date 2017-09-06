Milli aşçılardan pastacılık kampında eğitim

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen "Gastro İncirliova 1. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Kampı"na katılan kursiyerler, milli aşçılardan eğitim alıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi ve İncirliova Belediyesinin iş birliğiyle belediye parkında düzenlenen kampa Türkiye'nin farklı illerinden gelen 64 kursiyer, çadır kurdu. Rusya ve Türkiye'den şefler, 3 gün sürecek kampta, katılımcılara uygulamalı eğitim vermeye başladı.

Türkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin, kampa yoğun ilginin olduğunu söyledi.

Milli takımın önemli şeflerinin, kampa katılanlara eğitim verdiğini anlatan Sezgin, "Rusya'dan şef Polly Kosheleva da kampa katıldı. Toplamda 36 eğitim yapılacak. Bu, Türkiye'de kamplı ve konaklamalı yapılan ilk eğitimdir." dedi.

Rus şef Kosheleva ise Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Mesleğinin inceliklerini kursiyerlerle paylaşmaktan mutlu olduğunu belirten Kosheleva, "Etkinliği uluslararası boyuta taşıyacağım için de ayrıca sevinçliyim. Rusya'da aşçılık kursları oluyor ama buradaki gibi kamp havasında yapılmıyor. Kendimi daha rahat hissediyorum." diye konuştu.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ise ilçenin tanıtımı için bu organizasyonun önemli olduğunu ve çok daha güzel işler yapacaklarını kaydetti.

Bursa'dan kampa katılan Mustafa Özata, arkeolog eşinin pastacılığa merak saldığını, pasta yapımını öğrendikten sonra iş yeri açacaklarını söyledi.

İzmir'den gelen Işık Aygen de "Hamurla oynamayı, pastalara şekil vermeyi seviyorum. Bu konuda kendimi daha çok geliştirmek istiyorum." dedi.

Eskişehir'den kursa katılan Leyla Yıldız, "İnternet aracılığıyla kampı duydum. Burada öğrendiğim pastacılık sanatını çevremdekilere, akrabalarıma göstereceğim." ifadesini kullandı.