Milli bilardocu Semih Saygıner'in evine hırsız girdi

MUĞLA (AA) - Milli bilardocu Semih Saygıner'in Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evi kimliği belirsiz maskeli iki kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakaköy Mahallesi'nde yaklaşık iki hafta önce ev alan ve Bodrum'a yerleşen Saygıner, evinde hırsızlık olayının yaşandığını fark etti.

Evdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Saygıner, maskeli iki kişinin içeri girdiğini ve bazı değerli eşyalarının çalındığını belirleyerek durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Semih Saygıner, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızlık olayını sabah kalktıklarında fark ettiğini söyledi.

Yaşadıkları olaydan üzüntü duyduğunu dile getiren Saygıner, şöyle konuştu:

"Önemli olan maddi kayıptan ziyade insanların hanesine bu şekilde tecavüz edilmesi. Bu bizi çok üzdü. Bu kişilerin uzun zamandan bu yana aranan şüpheliler olduğunu öğrendim. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Bodrum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili çalışma yürütüyor. İçeriden çalınan eşyalarım var. Yaralayıcı bir olay yaşadık. Biz savaşçı insanlarız, bizi bu tarz şeyler yıldırmaz ama bu olay bizi çok yordu."