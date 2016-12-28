"Milli birlik için" Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ekmek

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde esnaflık yapan 6 arkadaş, milli birlik ve beraberliklerini vurgulamak, ekmeklerini paylaştıklarını anlatmak amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde yaşayanları temsilen belediye başkanlarına ekmek gönderdi.

İlçede esnaflık yapan Muhammet Ali Aydın, Şadi Polat, Fuat Köreke, Ayhan Bay, Kürşat Kazel ve Halis Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı üzerine Türk-Kürt kardeşliğini vurgulamak, milli birlik ve beraberliğe dikkati çekmek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayanları temsilen belediye başkanlarına ekmek gönderme kararı aldı.

Altı arkadaş, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarını da projeye dahil etmeyi kararlaştırdı.

Aydın, arkadaşları adına gazetecilere yaptığı açıklamada, bir Türk'ün ülkenin canı ise Kürt'ün de kanı olduğunu, kanın candan, canın kandan ayrılamayacağını söyledi.

Türk milletini bölmek isteyen FETÖ, PKK ve diğer hainlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Aydın, "Bin yıldır aynı inançla ekmeği paylaştığımız bu coğrafyada bugün de yarın da aynı inanç birliği üzerinden aynı kutsal ekmeği paylaşmaya devam edeceğiz. Yerküre bölünmeden bu vatan bölünmez. İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Türkler'in ve Kürtler'in bin yıllık kardeşliği bozulamaz." dedi.

Bu kardeşliğe dikkati çekmek için 6 arkadaş olarak bir proje geliştirdiklerini dile getiren Aydın, "Bir Kürt amcamızın buğdayından alarak, Çerkez amcamızın değirmeninde çektirerek un haline getirip, Alevi canımızın fırınında bir Türk ustanın yoğurması, Laz ustanın pişirmesiyle yapılan Anadolu ekmeğini başta seferberlik emri vererek vatanın ve milletin birliğini sağlayan Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, siyasi parti genel başkanlarına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanlarını temsilen bölgedeki illerin belediye başkanlarına göndereceğiz." diye konuştu.

Aydın ve arkadaşları, daha sonra üzerlerinde "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" yazılı not bulunan 100 ekmeği ilgili kişilere ulaştırılmak üzere kargo yetkililerine teslim etti.



