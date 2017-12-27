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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Çad’daki TMV okullarını ziyaret etti

ENCEMİNE (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, dün Çad’daki Maarif Okullarını ziyaret etti.Heyette Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Birol Akgün ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan Yavuz yer aldı.Heyet,...

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Çad’daki TMV okullarını ziyaret etti

ENCEMİNE (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, dün Çad’daki Maarif Okullarını ziyaret etti.

Heyette Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Birol Akgün ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan Yavuz yer aldı.

Heyet, geçen hafta Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) alınıp TMV’ye devredilen, bir anaokulu, bir ilkokul, iki ortaokul ve iki binadan oluşan eğitim kompleksini gezdi.

Yılmaz, ziyaret sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi’nin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek" açıklamasını hatırlatarak Maarif Okulları sayesinde Türk ve Çad ilişkilerinin daha da gelişeceğini belirtti.

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının Çad’a eğitim konusunda her türlü desteği vereceğini kaydetti.

TMV Başkanı Akgün de "Çadlı öğrenciler bizim evladımız gibidir. Türk öğrencilerine sunduğumuz tüm imkanları onlara da sunacağız." diye konuştu.


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