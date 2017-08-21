Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, müfredat bilgilendirme toplantısına katıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatla ilgili çok büyük eleştiri almadıklarını belirterek, "100 bin veya detaylı düşünürsek 1 milyona yakın değişiklik olmasına rağmen hemen hemen herkesin üzerinde eleştiri yaptığı bir iki konuyu geçmedi." dedi.

Bakan Yılmaz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda, "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Müfredat Bilgilendirme Toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Eğitimin "nesil yetiştirme işi" olduğunu vurgulayan Yılmaz, nesil yetiştirmenin ise medeniyet iddiasını sürdürme anlamına geldiğini bildirdi.

Herkesin gözünün üzerinde olduğu 1 milyonun üzerinde öğretmen, 18 milyona yakın öğrenci ve velinin üyesi olduğu büyük bir aile olduklarına işaret eden Yılmaz, bu büyük ailenin sorumluluğunun da büyük olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'de eğitimi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için büyük mesafeler kat ettiklerine değinerek, "Eğitim kalitesi geçmişe kıyasla gerçekten çok iyi bir durumda, iyi bir yerlere taşıdık. Bugün başarılı olunan her alanda milli eğitim camiasının her ferdinin ayrı ayrı payı vardır. Kaliteli bir eğitimi ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini değişmez ve daimi hedefimiz olarak görüyoruz." diye konuştu.

Eğitimde kalite ne kadar yüksekse ülkenin de o kadar güçlü olacağına işaret eden Yılmaz, eğitimin kalitesini artırmak için büyük yatırımlar yaptıklarını, derslik ve öğretmen sayısını artırdıklarını, kısa süre önce de en demokratik ve çoğulcu müfredatı oluşturduklarını belirtti.

- "Müfredat sadece bilgiden oluşmamalı"

Bakan Yılmaz, eğitim ve öğretim çalışmalarının en önemli hedefinin öğrencileri mutlu kılmak, onların ihtiyaç duyduğu bilgi beceri ve değerleri kazandırmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Müfredatın sadece bilgiden oluşmaması aynı zamanda beceri, yeterlilik ve değerleri de içermesi gereklidir. Kamuoyuna duyurduğumuz müfredat, öncelikle öğrencilerimizin yaşayacağı çağın gerektirdiği bilginin yanında beceri, yeterlilik ve değerleri kazandırmayı da amaçlıyor. İlkokul birinci sınıftan lise 12. sınıfa kadar konu ve kavram bütünlüğü dikkate alınarak 176 sınıfı kapsayan 51 dersin müfredatını yeniledik. Oldukça geniş bir katılımla ve demokratik bir anlayışla yenilenen müfredatta ahengli bir bütünlük sağlandı."

Yeni eğitim öğretim döneminde 1. ve 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak müfredat ile ilgili hazırlıklar kapsamında, ilgili genel müdürlüklerin ilk formatörler eğitimlerini tamamladığını belirten Yılmaz, ayrıca bu sınıflarda uygulanacak eğitim araçlarının da hazırlandığını ve bunların EBA'da yayınlandığını aktardı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 18 Eylül öncesinde ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ilçelerindeki bütün öğretmenlere, velilere ve ilgililere yeni müfredatın anlatılmasını isteyen Yılmaz, "Öğretmenlerimiz, okullardaki idareciler, ilçe müdürleri ve il müdürleri süreç hakkında bilgi sahibi olmalı ve kendilerine yöneltilen sorulara yetkinlikle gerekli cevapları verebilmelidir." dedi.

- "Öğretmenlerimize müfredatın çerçevesini belirleyeceğiz"

Bakan Yılmaz, yeni müfredatla ilgili çok büyük bir eleştiri almadıklarını belirterek, "100 bin veya detaylı düşünürsek 1 milyona yakın değişiklik olmasına rağmen hemen hemen herkesin üzerinde eleştiri yaptığı bir iki konuyu geçmedi. Eğer bunu yüzdeye vurursanız yüzde 1, binde 1 belki on binde 1 bile değildir. Üç-dört konu dışında kimsenin yeni bir teklif, öneri, eleştiri getirdiği görülmedi." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yeni müfredatı öğretmenlerin yorumlamalarına ilişkin eleştirilere de değinerek, "Bu, Türk öğretmenine güvenmemek demektir. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, öğretmenlerimize müfredatın çerçevesini belirleyeceğiz ve o çerçevede de öğrencilerimizi bilgilendirecekler." diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim programlarında görüş alınan üniversitelere ilişkin de eleştiri yapıldığına işeret eden Yılmaz, müfredatın tüm üniversitelere gönderildiğini ve görüş istendiğini bildirdi.

Yılmaz, şu görüşlere yer verdi:

"Ama çok net olarak bize görüş gönderenler, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, ODTÜ, Ömer Halisdemir Üniversitesi diye gider. Sendikalardan da Anadolu Eğitim Sendikası, Eğitimciler Birliği Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Türk Eğitim-Sen dahil olmak üzere hemen hemen 'Eğitim üzerine sözüm var' diyen herkesten de görüş alındı. Dolayısıyla kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bu ana kadar yapılmış en iyi, en doğru, öğrencinin menfaatine ve Türkiye'nin de 21. yüzyılda evlatlarını hazır edeceği bir müfredatı hazırladık. Gereksiz konuları çıkardık, parçalanmış olan yerleri birleştirdik. Disiplinler arası değişimi yaptık. Yani 'Coğrafyada olması uygun değildir' dediklerimizi biyolojiye aldık, fizikte olması uygun olmayan konuları kimyaya aldık veya ilkokulda olması uygun olmayan konuları ortaokula aldık. Hatta bazı konuları da orta öğretimde değil yüksek öğretime alınması şeklinde bir tercihte, değerlendirmede bulunduk."

Müfredatta emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, salondakilere, "İnanıyorum ki onların hazırladığı bu dört dörtlük ve Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak müfredatı sizler öğrenci ile buluşturacaksınız." diye seslendi.

Bakan Yılmaz, müfredat üzerine öğretmenlerden 2018 başına kadar geri bildirimler alacaklarını hatırlatarak, buna uygun bir düzenleme yapacaklarını ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm sınıflarda yeni müfredata geçileceğini kaydetti.