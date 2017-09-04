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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz nikah şahidi oldu

- "Birbirinize muhabbet nazarıyla bakarsanız kusur görmezsiniz"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz nikah şahidi oldu

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Darende Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'in kızının nikah şahidi oldu.

Yılmaz, Hamid Hamidettin Ateş'in kızı Naciye Sultan ile Ertuğrul Gazi Demir'in, Darende ilçesindeki bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’in kıydığı nikahın şahitliğini Bakan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Sivas Valisi Davut Gül, iş adamları Fuat Tosyalı ve Mesut Toprak da yaptı.

Kıyılan nikahın ardından Yılmaz, nikah cüzdanını geline verdi.

Gelin ile damada tavsiyelerde bulunan Yılmaz, milletlerin temelinin aile olduğunu, aile güçlü olduğu takdirde milletinde güçlü olduğunu belirtti.

Evliliğin, uzun ince bir yol olduğuna işaret eden Yılmaz, "Birbirinize muhabbet nazarıyla bakarsanız kusur da görmezsiniz. Damadımız ile kızımız birbirleri sevecekler, sayacaklar. Kul hakkına riayet edecekler ve inşallah el ele hep birlikte menzile ulaşacağız. Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Yılmaz, daha sonra Somuncu Baba Külleyesi'ni ziyaret ederek, burada bir süre dua edip ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaştı.

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